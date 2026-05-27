Россия требует от Euroclear немедленно выплатить $252 млрд за замороженные активы

Московский арбитражный суд поддержал требование Центрального банка России по немедленному исполнению решения против бельгийского депозитария Euroclear. Российская сторона требует компенсацию за замораживание российских активов в Европе на сумму 18,17 трлн. рублей – это примерно $252 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Иск стал ответом Кремля на решение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Еще 15 мая российский суд удовлетворил требования Центробанка РФ по возмещению ущерба.

Впрочем, ключевая проблема для Москвы состоит в том, что у российских судебных решений нет юридической силы на территории Евросоюза. Европейское законодательство прямо защищает Euroclear от ответственности за исполнение санкционного режима ЕС.

Поэтому решение российского суда выглядит скорее политическим и символическим шагом, чем реальным механизмом возврата средств.

В то же время, в РФ теоретически могут попытаться искать активы Euroclear в так называемых "дружественных" юрисдикциях – в частности в Китае, ОАЭ или Казахстане – для потенциального ареста или давления.

В свою очередь бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов РФ, заявил, что решение Московского арбитражного суда в пользу Центрального банка РФ не имеет юридической силы, а деньги остаются заблокированными .

Чего требует РФ от Euroclear

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.