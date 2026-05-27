Железная дорога и грузовики нарастили грузооборот до 104 миллионов тонн за четыре месяца 2026 года

Логистические компании увеличили объемы транспортировки товаров / Depositphotos

Грузовые перевозки продемонстрировали уверенный рост за первые четыре месяца этого года. За четыре месяца 2026 года перевезено более 104 миллионов тонн грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госстата.

В январе-апреле 2026 года объемы транспортировки товаров и сырья существенно опередили показатели прошлого года, несмотря на общее проседание пассажирского сектора.

Железная дорога и грузовики обеспечили прирост логистики

Всего за четыре месяца 2026 было перевезено 104,4 миллиона тонн грузов. Это на 5,0% больше, чем за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует об оживлении бизнеса и стабильной работе логистических маршрутов.

Основной объем работы выполнили два ключевых вида транспорта:

  • Железнодорожный транспорт вышел на первое место с показателем в 48,0 миллиона тонн.
  • Автомобильный транспорт почти сравнялся с лидером, обеспечив перевозку 45,9 миллионов тонн грузов.
Пассажирский транспорт теряет клиентов

На фоне роста логистики сфера пассажирских перевозок демонстрирует негативную динамику.

За январь-апрель 2026 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 658,8 миллиона человек, что на 7,0% меньше по сравнению с прошлым годом.

В пассажирском сегменте наибольшая нагрузка пришлась на автомобильный транспорт, перевозивший 315,0 миллиона человек.

Второе место по популярности заняли троллейбусы, которыми воспользовались 145,9 миллионов пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.

Автор:
Татьяна Бессараб