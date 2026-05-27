Железная дорога и грузовики нарастили грузооборот до 104 миллионов тонн за четыре месяца 2026 года

Грузовые перевозки продемонстрировали уверенный рост за первые четыре месяца этого года. За четыре месяца 2026 года перевезено более 104 миллионов тонн грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госстата.

В январе-апреле 2026 года объемы транспортировки товаров и сырья существенно опередили показатели прошлого года, несмотря на общее проседание пассажирского сектора.

Железная дорога и грузовики обеспечили прирост логистики

Всего за четыре месяца 2026 было перевезено 104,4 миллиона тонн грузов. Это на 5,0% больше, чем за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует об оживлении бизнеса и стабильной работе логистических маршрутов.

Основной объем работы выполнили два ключевых вида транспорта:

вышел на первое место с показателем в 48,0 миллиона тонн. Автомобильный транспорт почти сравнялся с лидером, обеспечив перевозку 45,9 миллионов тонн грузов.

Пассажирский транспорт теряет клиентов

На фоне роста логистики сфера пассажирских перевозок демонстрирует негативную динамику.

За январь-апрель 2026 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 658,8 миллиона человек, что на 7,0% меньше по сравнению с прошлым годом.

В пассажирском сегменте наибольшая нагрузка пришлась на автомобильный транспорт, перевозивший 315,0 миллиона человек.

Второе место по популярности заняли троллейбусы, которыми воспользовались 145,9 миллионов пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.