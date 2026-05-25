Украинские перевозчики массово покупают новые европейские тягачи: в апреле рынок взлетел на 63%

В апреле украинский рынок седельных тягачей продемонстрировал стремительный рост, обеспечив 1414 регистраций. Главным двигателем стал импорт новой техники, выросший почти на две трети по сравнению с мартом из-за обновления парка крупными логистическими компаниями под долгосрочные европейские контракты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок тягачей

Внутренняя перепродажа тягачей в апреле сформировала 814 регистраций. Показатель уменьшился по отношению к марту на 3,8%, но в годовом измерении этот сектор вырос на 19,7%. Средний возраст машин в этом сегменте составляет 14,5 лет. Лидером внутренних сделок стал DAF XF с результатом в 240 машин. Следующие позиции заняли MAN TGX с показателем 119 единиц, Volvo FH с результатом 107 штук.

Модели Renault Magnum, Renault Premium и MAN TGA также пользуются спросом среди внутренних перевозчиков для обслуживания аграрного сектора, перевозки строительных материалов и внутренних маршрутов.

Импорт подержанной техники

Сегмент свежепригнанных тягачей с пробегом достиг 494 единиц, что почти на 10% больше показателей марта. По сравнению с апрелем прошлого года, импорт вырос на 23,5%. Средний возраст пригнанных машин составляет 9,7 года, перевозчики покупают технику стандарта Евро-6 для международных рейсов. Первое место в рейтинге удерживает DAF XF с результатом 153 штук. На втором месте находится MAN TGX с показателем 124 машин. Третью позицию занимает Scania R-Series с количеством 69 единиц, а Volvo FH – четвертую с результатом в 33 авто. Также в списке присутствуют магистральные версии MAN TGS, DAF CF и Renault T-Truck.

Новые грузовики и появление брендов из Азии

Сектор новых седельных тягачей вырос на 63,1% по отношению к марту и на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц украинские номера получили 106 новых грузовиков. Лидером первичного рынка стал Mercedes-Benz Actros с результатом 26 единиц. Вторую и третью позиции разделили Volvo FH и MAN TGX с показателем по 15 машин каждый. Бренд Renault оказался на занял четвертое и пятое места с регистрацией по 13 тягачей серий T и C. Также зафиксировано появление двух китайских тяжелых тягачей Jiefang JP6 от концерна FAW и двух турецких магистральников Ford F-Max.

Напомним, в марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.