- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок седельных тягачей в Украине: какие модели выбирали перевозчики в марте
Общее количество регистраций седельных тягачей в марте 2026 года составило 1261 единицу. Этот результат ниже показателя марта прошлого года, когда было зарегистрировано 1365 единиц. Рынок распределился на три направления: 794 операции на внутреннем рынке, 405 единиц импорта подержанной техники и 62 регистрации новых тягачей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Внутренние перепродажи
Внутренние перепродажи выросли на 12% по отношению к февралю, однако в годовом исчислении рынок сократился на 6,4%. Перевозчики чаще обмениваются техникой внутри страны.
Популярность моделей на внутреннем рынке распределилась следующим образом: DAF XF (лидер), MAN TGX, Volvo FH и Renault Magnum. Стоимость дизельного горючего на уровне 90 грн/л вынуждает владельцев устаревшей техники искать замену с меньшим уровнем потребления.
Импорт подержанной техники
Сегмент импорта подержанных тягачей показал незначительный рост на 2,3% по отношению к февралю, но продемонстрировал падение на 11% по сравнению с мартом 2025 года.
В топ-10 подержанных моделей по объемам импорта вошли:
- DAF XF (112 единиц);
- MAN TGX (108 единиц);
- Scania R-Series (46 единиц);
- Volvo FH (32 единицы);
- MAN TGS (24 единицы);
- Mercedes-Benz Actros (18 единиц);
- DAF CF (17 единиц);
- Renault T-Truck (14 единиц);
- Renault Premium (6 единиц);
- Scania P-Series (4 единицы).
Рынок новой техники
В сегменте новых импортных тягачей зафиксировано падение на 24,4% по сравнению с февралем. В марте было зарегистрировано следующее количество новых машин:
- MAN TGX (19 единиц);
- Volvo FH (13 единиц);
- Mercedes-Benz Actros (9 единиц);
- Scania R-Series (8 единиц);
- Scania S-Series (7 единиц);
- DAF XF (2 единицы);
- DAF XG (1 единица).
Аналитики отмечают : " Падение импорта (как подержанного, так и нового) означает, что средний возраст парка тягачей начнет снова расти. Перевозчики выбирают стратегию " докатывания " имеющегося ресурса вместо рискованных инвестиций в новую технику ".
Напомним, в феврале 2026 года рынок седловых тягачей Украины продемонстрировал системное снижение активности. Общее количество регистраций составило 1152 единицы, что подтверждает негативный тренд на рынке магистральной логистики.