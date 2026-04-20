Рынок седельных тягачей в Украине: какие модели выбирали перевозчики в марте

тягачи
Какие тягачи покупали украинцы в марте / Freepik

Общее количество регистраций седельных тягачей в марте 2026 года составило 1261 единицу. Этот результат ниже показателя марта прошлого года, когда было зарегистрировано 1365 единиц. Рынок распределился на три направления: 794 операции на внутреннем рынке, 405 единиц импорта подержанной техники и 62 регистрации новых тягачей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Внутренние перепродажи выросли на 12% по отношению к февралю, однако в годовом исчислении рынок сократился на 6,4%. Перевозчики чаще обмениваются техникой внутри страны.

Популярность моделей на внутреннем рынке распределилась следующим образом: DAF XF (лидер), MAN TGX, Volvo FH и Renault Magnum. Стоимость дизельного горючего на уровне 90 грн/л вынуждает владельцев устаревшей техники искать замену с меньшим уровнем потребления.

Импорт подержанной техники

Сегмент импорта подержанных тягачей показал незначительный рост на 2,3% по отношению к февралю, но продемонстрировал падение на 11% по сравнению с мартом 2025 года.

В топ-10 подержанных моделей по объемам импорта вошли:

  • DAF XF (112 единиц);
  • MAN TGX (108 единиц);
  • Scania R-Series (46 единиц);
  • Volvo FH (32 единицы);
  • MAN TGS (24 единицы);
  • Mercedes-Benz Actros (18 единиц);
  • DAF CF (17 единиц);
  • Renault T-Truck (14 единиц);
  • Renault Premium (6 единиц);
  • Scania P-Series (4 единицы).

Рынок новой техники

В сегменте новых импортных тягачей зафиксировано падение на 24,4% по сравнению с февралем. В марте было зарегистрировано следующее количество новых машин:

  • MAN TGX (19 единиц);
  • Volvo FH (13 единиц);
  • Mercedes-Benz Actros (9 единиц);
  • Scania R-Series (8 единиц);
  • Scania S-Series (7 единиц);
  • DAF XF (2 единицы);
  • DAF XG (1 единица).

Аналитики отмечают : " Падение импорта (как подержанного, так и нового) означает, что средний возраст парка тягачей начнет снова расти. Перевозчики выбирают стратегию " докатывания " имеющегося ресурса вместо рискованных инвестиций в новую технику ".

Напомним, в феврале 2026 года рынок седловых тягачей Украины продемонстрировал системное снижение активности. Общее количество регистраций составило 1152 единицы, что подтверждает негативный тренд на рынке магистральной логистики.

Автор:
Татьяна Ковальчук