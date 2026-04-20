Рынок седельных тягачей в Украине: какие модели выбирали перевозчики в марте

Общее количество регистраций седельных тягачей в марте 2026 года составило 1261 единицу. Этот результат ниже показателя марта прошлого года, когда было зарегистрировано 1365 единиц. Рынок распределился на три направления: 794 операции на внутреннем рынке, 405 единиц импорта подержанной техники и 62 регистрации новых тягачей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Внутренние перепродажи выросли на 12% по отношению к февралю, однако в годовом исчислении рынок сократился на 6,4%. Перевозчики чаще обмениваются техникой внутри страны.

Популярность моделей на внутреннем рынке распределилась следующим образом: DAF XF (лидер), MAN TGX, Volvo FH и Renault Magnum. Стоимость дизельного горючего на уровне 90 грн/л вынуждает владельцев устаревшей техники искать замену с меньшим уровнем потребления.

Импорт подержанной техники

Сегмент импорта подержанных тягачей показал незначительный рост на 2,3% по отношению к февралю, но продемонстрировал падение на 11% по сравнению с мартом 2025 года.

В топ-10 подержанных моделей по объемам импорта вошли:

DAF XF (112 единиц);

MAN TGX (108 единиц);

Scania R-Series (46 единиц);

Volvo FH (32 единицы);

MAN TGS (24 единицы);

Mercedes-Benz Actros (18 единиц);

DAF CF (17 единиц);

Renault T-Truck (14 единиц);

Renault Premium (6 единиц);

Scania P-Series (4 единицы).

Рынок новой техники

В сегменте новых импортных тягачей зафиксировано падение на 24,4% по сравнению с февралем. В марте было зарегистрировано следующее количество новых машин:

MAN TGX (19 единиц);

Volvo FH (13 единиц);

Mercedes-Benz Actros (9 единиц);

Scania R-Series (8 единиц);

Scania S-Series (7 единиц);

DAF XF (2 единицы);

DAF XG (1 единица).

Аналитики отмечают : " Падение импорта (как подержанного, так и нового) означает, что средний возраст парка тягачей начнет снова расти. Перевозчики выбирают стратегию " докатывания " имеющегося ресурса вместо рискованных инвестиций в новую технику ".

Напомним, в феврале 2026 года рынок седловых тягачей Украины продемонстрировал системное снижение активности. Общее количество регистраций составило 1152 единицы, что подтверждает негативный тренд на рынке магистральной логистики.