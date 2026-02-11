Рынок тягачей и полуприцепов в 2025 году сократился более чем на 40%

В 2025 году сегмент седловых тягачей в Украине составил 14 159 единиц. По сравнению с 2024 годом (24407 ед.) рынок сократился на 42%. В то же время, эксперты не рассматривают это как кризис — скорее как возвращение к реальному спросу после масштабного обновления автопарков в 2023–2024 годах на фоне логистических вызовов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Вторичный рынок

На внутреннем рынке б/у тягачей лидирует DAF XF — модель, которая фактически стала стандартом для украинских перевозчиков благодаря сочетанию стоимости, ресурса и сервисной доступности. Основной конкурент – MAN TGX.

В топ-10 до сих пор присутствуют Renault Magnum и Renault Premium. Несмотря на завершение производства, эти модели остаются востребованными в локальных перевозках из-за простоты конструкции и доступности обслуживания.

Импорт б/у тягачей

В сегменте "пригона" из Европы более 50% импорта приходится на MAN TGX и DAF XF. Украинские компании предпочитают лизинговую технику с прозрачной сервисной историей.

Volvo FH и Scania R-series замыкают группу лидеров, предлагая более высокий уровень комфорта и топливной эффективности.

Новые тягачи

В сегменте новой техники лидером стал Volvo FH – выбор крупных автопарков, ориентированных на международные перевозки и оптимизацию расхода топлива.

Scania (серии R, S, P, G) демонстрирует широкое присутствие благодаря гибким конфигурациям под разные типы перевозок. Третью позицию удерживает MAN TGX.

Рынок полуприцепов: минус 39%

В 2025 году сегмент полуприцепов составил 15 486 единиц - на 38,9% меньше, чем в 2024-м. Больше всего просел импорт подержанной техники: рынок насытился европейским "секонд-хендом".

Вторичный рынок

Лидером остается Schmitz Cargobull (2224 ед.). Далее - Krone (1026 ед.) и Kögel (905 ед.).

В Топ-10 внутреннего рынка уверенно держится украинский производитель Everlast (129 ед.), демонстрирующий ликвидность отечественных цистерн.

Импорт б/у полуприцепов

Schmitz Cargobull фактически контролирует почти половину сегмента – около 2 000 единиц. Krone и Kögel занимают позиции догоняющих.

Растет доля специализированной техники. В статистике возникают Lohr (автовозы) и Magyar (хим и пищевые цистерны), что свидетельствует о развитии нишевых перевозок.

Новые полуприцепы

В сегменте новой техники популярны самосвалы, рефрижераторы и тентованные полуприцепы.

Среди импортных брендов лидируют Schmitz Cargobull (352 ед.) и Wielton (123 ед.). В то же время украинские производители активно наращивают присутствие: Everlast (82 ед.), TAD (53 ед.) и ВАРЗ (46 ед.).

Локальные производители выигрывают конкуренцию благодаря сервисной поддержке и адаптации техники к условиям украинских перевозок.

Добавим, в январе на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 946 авто.