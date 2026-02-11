Ринок тягачів і напівпричепів у 2025 році скоротився більш ніж на 40%

У 2025 році сегмент сідлових тягачів в Україні склав 14 159 одиниць. Порівняно з 2024 роком (24 407 од.) ринок скоротився на 42%. Водночас експерти не розглядають це як кризу — радше як повернення до реального попиту після масштабного оновлення автопарків у 2023–2024 роках на тлі логістичних викликів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Вторинний ринок

На внутрішньому ринку вживаних тягачів лідирує DAF XF — модель, яка фактично стала стандартом для українських перевізників завдяки поєднанню вартості, ресурсу та сервісної доступності. Основний конкурент — MAN TGX.

У топ-10 досі присутні Renault Magnum та Renault Premium. Попри завершення виробництва, ці моделі залишаються затребуваними у локальних перевезеннях через простоту конструкції та доступність обслуговування.

Імпорт вживаних тягачів

У сегменті "пригону" з Європи понад 50% імпорту припадає на MAN TGX та DAF XF. Українські компанії обирають переважно лізингову техніку з прозорою сервісною історією.

Volvo FH та Scania R-series замикають групу лідерів, пропонуючи вищий рівень комфорту та паливної ефективності.

Нові тягачі

У сегменті нової техніки лідером став Volvo FH — вибір великих автопарків, орієнтованих на міжнародні перевезення та оптимізацію витрат пального.

Scania (серії R, S, P, G) демонструє широку присутність завдяки гнучким конфігураціям під різні типи перевезень. Третю позицію утримує MAN TGX.

Ринок напівпричепів: мінус 39%

У 2025 році сегмент напівпричепів склав 15 486 одиниць — на 38,9% менше, ніж у 2024-му. Найбільше просів імпорт вживаної техніки: ринок наситився європейським "секонд-хендом".

Вторинний ринок

Лідером залишається Schmitz Cargobull (2 224 од.). Далі — Krone (1 026 од.) та Kögel (905 од.).

У Топ-10 внутрішнього ринку впевнено тримається український виробник Everlast (129 од.), що демонструє ліквідність вітчизняних цистерн.

Імпорт вживаних напівпричепів

Schmitz Cargobull фактично контролює майже половину сегмента — близько 2 000 одиниць. Krone та Kögel займають позиції наздоганяючих.

Зростає частка спеціалізованої техніки. У статистиці з’являються Lohr (автовози) та Magyar (хімічні й харчові цистерни), що свідчить про розвиток нішевих перевезень.

Нові напівпричепи

У сегменті нової техніки популярними залишаються самоскиди, рефрижератори та тентовані напівпричепи.

Серед імпортних брендів лідирують Schmitz Cargobull (352 од.) та Wielton (123 од.). Водночас українські виробники активно нарощують присутність: Everlast (82 од.), TAD (53 од.) та ВАРЗ (46 од.).

Локальні виробники виграють конкуренцію завдяки сервісній підтримці та адаптації техніки до умов українських перевезень.

Додамо, у січні на українському ринку нових комерційних автомобілів, включно з вантажівками та спецтехнікою, було реалізовано 946 авто.