Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових контрактів
Туреччина та Росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після закінчення поточних контрактів наприкінці 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.
На Бакинському енергетичному форумі в Азербайджані він заявив, що державна компанія Botas веде переговори з російським "Газпромом" щодо продовження імпортних контрактів.
За словами турецького чиновника, обсяги та тривалість нових угод ще не погоджені.
Агенство нагадує, що у грудні 2025 року Анкара вже продовжувала два контракти з "Газпромом" на постачання газу через газопровод "Турецький потік".
Туреччина стала другим за величиною ринком збуту для "Газпрому" після Китаю, адже Росія втратила більшість європейських клієнтів внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка є найбільшим покупцем російської морської нафти у Середземноморському регіоні, планує знизити обсяги імпорту сировини марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за останні півтора року.