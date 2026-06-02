Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових контрактів

Туреччина та Росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після закінчення поточних контрактів наприкінці 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

На Бакинському енергетичному форумі в Азербайджані він заявив, що державна компанія Botas веде переговори з російським "Газпромом" щодо продовження імпортних контрактів.

За словами турецького чиновника, обсяги та тривалість нових угод ще не погоджені.

Агенство нагадує, що у грудні 2025 року Анкара вже продовжувала два контракти з "Газпромом" на постачання газу через газопровод "Турецький потік".

Туреччина стала другим за величиною ринком збуту для "Газпрому" після Китаю, адже Росія втратила більшість європейських клієнтів внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка є найбільшим покупцем російської морської нафти у Середземноморському регіоні, планує знизити обсяги імпорту сировини марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за останні півтора року.