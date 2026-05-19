У Фіцо відмовляються від російського газу: у кого Словаччина планує купувати

Уряд Словаччини, який очолює Роберт Фіцо, планує укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном про постачання природного газу строком не менше ніж на десять років.

Як пише Delo.ua, про це заявив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба в інтерв'ю азербайджанському агентству Report.

За його словами, Словаччина планує диверсифікувати енергетичні поставки, і розглядає Азербайджан у якості надійного партнера.

Тараба зазначив, що поки залишається відкритим питання щодо способу постачання азербайджанського газу до Центральної Європи. Віцепрем'єр-міністр Словаччини поділився, що сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати та в якому обсязі.

Саме тому ведуться переговори з азербайджанською компанією SOCAR щодо довгострокових поставок газу. Ще в 2024 році Азербайджан почав постачати газ до Словаччини в рамках пілотного контракту.

Словаччина досі купує енергоресурси у Росії

Словаччина залишається однією з небагатьох країн Європи, які досі купують російські нафту та газ. Нафту країна отримує трубопроводом "Дружба", що пролягає територією України.

Газ з Росії надходить до Словаччини через газопровід "Турецький потік".

Прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо стверджував, що відмова від російських енергоносіїв була б занадто дорогою для країни. Він погрожував, що подасть позов до Суду справедливості Європейського Союзу через рішення ЄС щодо поетапної заборони імпорту російського газу та нафти.

Варто зазначити, що Європейський Союз Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.