Словаччина подасть позов до суду ЄС через заборону імпорту російського газу

Словаччина подасть позов до Суду справедливості Європейського Союзу через рішення ЄС щодо поетапної заборони імпорту російського газу та нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Йдеться про регламент Європейської ради та Європарламенту від 26 січня 2026 року, який передбачає повне припинення імпорту російських енергоносіїв з 1 листопада 2027 року. За словами Фіцо, документ є шкідливим для всього Євросоюзу та був ухвалений із порушенням процедур.

Прем’єр Словаччини стверджує, що рішення фактично має характер санкційного механізму, а тому мало б затверджуватися одностайно всіма державами-членами, а не кваліфікованою більшістю голосів.

Наразі Словаччина отримує російський газ південним маршрутом через TurkStream і теоретично може продовжувати імпорт до осені 2027 року. Водночас нафтопровід "Дружба", за словами Фіцо, зараз не працює.

Уряд Словаччини також планує просити суд застосувати тимчасові запобіжні заходи до винесення остаточного рішення. Фіцо пояснив це тим, що розгляд справ у Суді ЄС може тривати від півтора до трьох років.

За його словами, справа має значення не лише для енергетики, а й для майбутньої моделі управління ЄС — чи будуть ключові рішення ухвалюватися консенсусом, чи більшістю голосів.

Таким чином, позов Словаччини може стати прецедентом для майбутніх суперечок усередині Євросоюзу щодо санкційної політики та розподілу повноважень між країнами-членами.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.