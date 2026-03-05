Фіцо стверджує, що Україна не пустила посолку ЄС на нафтопровід "Дружба", а супутникові знімки підтверджують відсутність пошкоджень

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що наявні у нього супутникові знімки підтверджують відсутність критичних пошкоджень нафтопроводу "Дружба". За його словами, Київ також не пустив на об’єкт посолку ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Як пише Delo.ua, про це очільник уряду Словаччини сказав під час пресконференції, передають Dennik та Sita.

Прем'єр заявив, що має супутникові знімки і що, на його думку, пошкодження, про які говорила Україна, не перешкоджають транзиту нафти. До того ж нафтопроводом, мовляв, іде "не російська нафта, а європейська", адже її вже закупили угорська та словацька компанії.

"У мене є супутникові знімки… На підставі цих знімків абсолютно підтверджується, що там немає пошкоджень настільки, щоб це перешкоджало постачанню нафти до Словаччини, Угорщини та Європи", – сказав Фіцо.

Прем’єр-міністр розповів, що Словаччина запропонувала кілька способів перевірки ситуації на місці.

Фіцо зауважив, що спершу Словаччина просила дозволити своєму послу в Україні відвідати нафтопровід, однак Київ, мовляв, відмовив у цьому. Потім таке саме прохання буцімто висловила Матернова, яка теж отримала відмову.

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Прем’єр-міністр Словаччини вкотре розкритикував президента України Володимира Зеленського за припинення транспортування нафти по нафтопроводу "Дружба".

"Ми також пропонували створити інспекційну групу. Президент Зеленський сказав мені, що він її відхиляє, навіть всупереч проханню Єврокомісії. Словаччина не має жодного стосунку до війни в Україні, і я не можу прийняти його позицію. Я не вірю президенту Зеленському, навіть у те, що в нього ніс між очима , — додав Фіцо.

Він заявив про координацію дій з Європейською комісією та тиск з метою дозволу інспекцій та поновлення транзиту.

"Ми маємо чинити тиск на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекції в цьому місці. І насамперед чинити додатковий тиск, щоб нафта пройшла через його територію", – наголосив очільник уряду Словаччини.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж публікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?"

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.