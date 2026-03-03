Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Угорська MOL наприкінці січня імпортувала 35 тис. т української нафти "Дружбою" – Reuters

Жолт Хернаді
Виконавчий голова MOL Жолт Хернаді

Угорська нафтогазова компанія MOL здійснила імпорт 35 тис. тонн сирої нафти з України через нафтопровід "Дружба". Процес тривав протягом 2–3 днів на запит українських колег для стабілізації ситуації після пожежі, що сталася наприкінці січня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар виконавчого голови MOL Жолта Хернаді комерційному телеканалу ATV.

"Сам трубопровід не отримав жодних пошкоджень... Українські колеги звернулися до нас після початку пожежі із проханням прийняти цю нафту, щоб не допустити проблем і подальшого розростання пожежі. Ми прийняли і купили 35 тисяч тонн української нафти, які надійшли протягом двох-трьох днів", — повідомив він.

За його словами, що MOL тестуватиме Адріатичний нафтопровід, який є альтернативою "Дружбі", для транспортування нафти через Хорватію. Хоча хорватські політики говорили, що потужність становить 10-15 мільйонів тонн на рік, реальність зовсім інша, стверджує керівник MOL. Хернаді заявив, що трубопровід ніколи не працював на повну потужність: "Було протестовано 2 мільйони тонн на рік. Тож ми знаємо, що 2 мільйони – це правда".

Наразі головний угорський нафтопереробний завод працює приблизно на 40% нижче своєї потужності через пожежу минулого року, і ця ситуація триватиме до серпня.

Вимоги Угорщини і Словаччини

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Наприкінці лютого Угорщина та Словаччина офіційно домовилися про формування спільного слідчого комітету для перевірки пошкоджень нафтопроводу "Дружба" на території України. Сторони планують запропонувати Європейській комісії підтримати створення цієї структури для з'ясування технічного стану магістралі.

Автор:
Тетяна Ковальчук