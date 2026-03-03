Зеленський прокоментував супутникові знімки нафтопроводу "Дружба", які оприлюднив Орбан

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стверджує, що технічних перешкод для роботи нафтопроводу "Дружба" немає і він може працювати.

Як пише Delo.ua, про це президент сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ".

Може Орбан маг і бачить, що відбувається під землею?

Зокрема, Зеленський прокоментував заяви угорського премʼєр-міністра, що із супутникових фотографій нафтопровід виглядає добре.

"Розірваний один великий резервуар, це те, що можна побачити. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею – трубу. Може Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею? Я здивований, але тим не менш, все буває", – сказав президент.

Він підкреслив, що Київ не має бажання відновлювати транзит російської нафти. За його словами, "Дружба" сьогодні отримала суттєві ушкодження через удари Росії.

"Після першого удару, який був по цьому нафтопроводу, ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по ньому не було. Але були публічні звернення до українців, мовляв, це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини", - зауважив президент.

За його словами, Орбан та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення нафтопроводу "Дружба".

"Коли наші люди відновлювали, була ще одна бойова ситуація, були поранені люди. Хтось чув від Орбана або від Фіцо "ми дуже вдячні Україні", або "дуже шкода сім’ї рідних, близьких, які постраждали"? Жодного слова, крім того, що ми знову їм винні", – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що і Словаччина, і Угорщина блокують 90 млрд євро кредиту ЄС для Києва, переговорні кластери для євроінтеграції, однак вимагають відновлення поставок російської нафти, аби Кремль отримував гроші на війну.

"Непошкоджений" нафтопровід

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, буцімто технічних перешкод для роботи нафтопроводу "Дружба" немає, і підкріпив це знімками із супутника.

За його словами, зранку 2 березня Рада національної безпеки Угорщини провела зустріч, на якій Орбану детально доповіли про наслідки обстрілу Росією трубопроводу "Дружба" і про його стан.

Орбан переконує, що попри пошкодження, атака не повпливала безпосередньо на самі труби нафтопроводу, і "Дружба" буцімто може працювати, тому "немає жодних технічних причин його блокувати". Очільник угорського уряду стверджує, що йому нібито надали знімки нафтопроводу із супутника.

"Ми знову закликаємо президента України Зеленського продовжити транзит через нафтопровід "Дружба" і дозволити словацьким та угорським експертам перевірити стан маршруту, щоб зупинити суперечку", — додав Орбан.

Він також назвав дії Зеленського "чистим шантажем" і заявив, що Угорщина продовжить "відповідати", доки нафтопровід не відкриють.

Раніше Україна передала до Європейського Союзу офіційний документ із викладенням своєї позиції щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба", наголосивши, що провина за припинення транзиту російської нафти до Європи лежить на Росії.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.