Україна надіслала ЄС позицію стосовно нафтопроводу "Дружба": зацікавлені у відновленні транзиту

Україна передала до Європейського Союзу офіційний документ із викладенням своєї позиції щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба", наголосивши, що провина за припинення транзиту російської нафти до Європи лежить на Росії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в листі, який Україна надіслала до ЄС, передає "Європейська правда".

Ультиматуми неприпустимі

Зазначається, що документ під назвою "Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба" був надісланий до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів 25 лютого 2026 року.

У тексті наголошується, що зупинка транзиту стала наслідком російських атак на критичну інфраструктуру України.

"Повна відповідальність за припинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" лежить виключно на Російській Федерації як наслідок її терористичної атаки проти критичної інфраструктури України", – підкреслюється в документі.

Крім того, у ньому також міститься застереження щодо заяв окремих держав ЄС.

"Ми звертаємо увагу на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав-членів, включаючи погрози припинити постачання дизельного пального та електроенергії або заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Російської Федерації", – зауважила українська сторона.

В Україні переконані, що подібні кроки суперечать принципам енергетичної солідарності Євросоюзу та фактично грають на користь держави-агресора.

Водночас у документі підкреслюється, що Україна зацікавлена у "якнайшвидшому відновленні транзиту" нафти трубопроводом "Дружба".

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на РФ та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.