Словаччина поскаржилась, що Україна не допускає фахівців до місця пошкодження "Дружби"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не отримала від України інформації щодо масштабів пошкодження нафтопроводу "Дружба" після удару російських військ 27 січня, а також не може направити своїх експертів на місце інциденту.

Як пише Delo.ua, про це він заявив під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає "Суспільне".

За словами Бланара, словацька сторона досі не має офіційних даних про ступінь пошкоджень інфраструктури та перспективи відновлення постачання нафти через "Дружбу".

"Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження. Ми також попросили надіслати на місце інспекційну групу, щоб оцінити, чи є пошкодження такого масштабу, що постачання нафти не може продовжуватися", – зазначив очільник МЗС Словаччини.

Він також підкреслив, що Словаччина продовжує підтримувати Україну, зокрема в енергетичній сфері. За його словами, близько 15% споживання дизельного пального в Україні забезпечується продукцією словацької компанії Slovnaft. Крім того, Братислава здійснює реверсні постачання газу та забезпечує аварійні поставки електроенергії.

"Ми допомагаємо Україні в максимально можливій мірі. Ми не розуміємо, чому відповідної реакції не надходить з іншого боку, і чому нам не дозволяють відвідати місце пошкодження та визначити, як ми можемо спільно вирішити ситуацію", –наголосив дипломат.

Він акцентував на тому, що Словаччина зацікавлена у продовженні діалогу з українською стороною.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу “Дружба” на Російську Федерацію та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

"Я твердо вірю, що українська сторона використає час для переговорів і що нам не доведеться вживати подальших взаємних заходів. Для нас дуже важливо знати, що нас чекає попереду, і тому нам потрібна відповідна інформація", – підсумував Бланар.

Погрози Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

При цьому в Укренерго повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".