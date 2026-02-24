Фіцо блефує: у разі припинення поставок електроенергії в Україну словацького оператора SEPS можуть оштрафувати на €60 млн

Погрози прем’єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії Україні є політичним блефом і суперечать правилам європейського енергоринку. Україна та Словаччина працюють у межах спільної енергосистеми ENTSO-E, а будь-яке одностороннє обмеження імпорту може обернутися для словацького оператора штрафами та юридичними наслідками.

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook написав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо блефує, оскільки його країна, як і Україна, є частиною єдиної європейської енергосистеми, якою управляє асоціація національних операторів енергосистем — ENTSO-E.

"Це означає, що словацький уряд не може просто так припинити постачання зі Словаччини в Україну чи тим більше вимкнути лінію електропередачі, яка зʼєднує Словаччину з Україною, — тому що з технічної та фінансової точки зору це вплине на всіх сусідів. Тому імпорт зі Словаччини буде йти", — зазначив він.

За його словами, при спробі словацького оператора SEPS припинити постачання "Укренерго" як набагато більш впливовий гравець в ENTSO-E має негайно підняти питання про позбавлення словаків сертифікації, права голосу тощо. При цьому комерційні обсяги імпорту продовжуватимуть надходити через словацькі мережі, але продаватимуть їх поляки, румуни та угорці.

Водночас аварійна допомога, яка не є імпортом і яку Словаччина раз на місяць могла надавати Україні, — це десяті частки відсотка від обсягів імпорту, що надходить з ЄС. Навіть якщо її не буде, Україна зможе отримати її від інших сусідів, а її відсутності енергосистема не помітить.



Які юридичні наслідки можливі для Словацького оператора

Партнер юридичної фірми Bono Legal Павло Бєлоусов у коментарі Delo.ua також зазначив, що заяви прем'єр-міністра Словаччини мають політичний і популістський, а не юридичний характер.

"Словаччина не постачає нам електроенергію, а її оператор системи передачі SEPS, який має бути незалежним, зокрема й від політичних заяв посадових осіб уряду, забезпечує належне функціонування та транскордонне сполучення словацької енергомережі, що є частиною Європейської енергетичної мережі", — наголосив Бєлоусов.

І Словаччина, і Україна є сторонами низки міжнародних угод (Угода про асоціацію між ЄС та Україною 2014 року, Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року), а також законодавства ЄС у сфері енергетики (Регламент (ЄС) 2019/943 про внутрішній ринок електроенергії та Директива (ЄС) 2019/944), які чітко регламентують незалежність оператора системи передачі (ОСП). Він має діяти не як політичний інструмент уряду, а як незалежний суб’єкт, діяльність якого суворо регламентована як наднаціональним законодавством ЄС, так і багатосторонніми договорами в межах ENTSO-E.

Крім того, оператор не може відмовити у доступі до пропускної спроможності для транскордонної торгівлі без погодження з ACER (Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів), інакше це буде грубим порушенням законодавства ЄС.

"Потенційна відмова оператора ринку в транскордонному сполученні з Україною може потягнути за собою розслідування та штрафи для SEPS від Єврокомісії за порушення антимонопольного законодавства та правил внутрішнього ринку, а компанії, що забронювали потужність перетину, подадуть позови про відшкодування збитків. Окремо Україна зможе ініціювати арбітражний розгляд щодо порушення Словаччиною своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію між ЄС та Україною 2014 року та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року", — каже юрист.

За його оцінкою, штраф, який може бути накладений на SEPS Єврокомісією, може сягати до 10% обороту компанії. За оцінкою самої компанії, її дохід у 2024 році становив €596,97 млн. Таким чином, штраф міг би скласти €59,7 млн.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

При цьому в Укренерго повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Водночас експерти переконані, що припинення поставок електроенергії Словаччиною суперечитиме правилам Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E) і може стати причиною санкцій щодо цієї країни.