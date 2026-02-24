Фицо блефует: при прекращении поставок электроэнергии в Украину словацкого оператора SEPS могут оштрафовать на €60 млн

Угрозы премьера Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии Украине являются политическим блефом и противоречат правилам европейского энергорынка. Украина и Словакия работают в рамках общей энергосистемы ENTSO-E, а любое одностороннее ограничение импорта может обернуться для словацкого оператора штрафами и юридическими последствиями.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook написал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо блефует, поскольку его страна, как и Украина, является частью единой европейской энергосистемы, которой управляет ассоциация национальных операторов энергосистем - ENTSO-E.

"Это значит, что словацкое правительство не может просто так прекратить поставки из Словакии в Украину или тем более выключить линию электропередачи, которая соединяет Словакию с Украиной, потому что с технической и финансовой точки зрения это повлияет на всех соседей. Поэтому импорт из Словакии будет идти", — отметил он.

По его словам, при попытке словацкого оператора SEPS прекратить поставки "Укрэнерго" как гораздо более влиятельный игрок в ENTSO-E должен немедленно поднять вопрос о лишении словаков сертификации, правах голоса и т.д. При этом коммерческие объемы импорта будут продолжать поступать через словацкие сети, но будут продавать поляки, румыны и венгры.

В то же время аварийная помощь, не являющаяся импортом и которую Словакия раз в месяц могла предоставлять Украине, — это десятые доли процента от объемов импорта, поступающего из ЕС. Даже если ее не будет, Украина сможет получить ее от других соседей, а в ее отсутствии энергосистема не заметит.



Какие юридические последствия возможны для Словацкого оператора

Партнер юридической фирмы Bono Legal Павел Белоусов в комментарии Delo.ua также отметил, что заявления премьер-министра Словакии носят политический и популистский, а не юридический характер.

"Словакия не снабжает нас электроэнергией, а ее оператор системы передачи SEPS, который должен быть независимым, в том числе и от политических заявлений должностных лиц правительства, обеспечивает надлежащее функционирование и трансграничное сообщение словацкой энергосети, которая является частью Европейской энергетической сети", — подчеркнул Белоусов.

И Словакия, и Украина являются сторонами ряда международных соглашений (Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной 2014 года, Договор об учреждении Энергетического Сообщества 2005 года), а также законодательства ЕС в сфере энергетики (Регламент (ЕС) 2019/943 о внутреннем рынке электроэнергии1 и Директивы регламентируют независимость оператора системы передачи данных (ОСП). Он должен действовать не как политический инструмент правительства, а независимый субъект, деятельность которого строго регламентирована как наднациональным законодательством ЕС, так и многосторонними договорами в рамках ENTSO-E.

Кроме того, оператор не может отказать в доступе к пропускной способности для трансграничной торговли без согласования с ACER (Агентством по сотрудничеству энергетических регуляторов), иначе это будет грубым нарушением законодательства ЕС.

"Потенциальный отказ оператора рынка в трансграничном сообщении с Украиной может повлечь за собой расследование и штрафы для SEPS от Еврокомиссии за нарушение антимонопольного законодательства и правил внутреннего рынка, а компании, забронировавшие мощность пересечения, подадут иски о возмещении ущерба. Отдельно Украина сможет инициировать арбитражное рассмотрение относительно нарушения и Украиной 2014 года и Договором об учреждении Энергетического Сообщества 2005 года», – говорит юрист.

По его оценке, штраф, который может быть наложен на SEPS Еврокомиссией, может достигать 10% оборота компании. По оценке самой компании, ее доход в 2024 году составил €596,97 млн. Таким образом, штраф мог бы составить €59,7 млн.

Угрозы Фицо

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

При этом в Укрэнерго сообщили, что вероятное прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украины, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Ранее Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

В то же время эксперты убеждены, что прекращение поставок электроэнергии Словакией будет противоречить правилам Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E) и может стать причиной санкций в отношении этой страны.