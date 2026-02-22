Политические заявления против правил ЕС: действительно ли Орбан и Фицо могут остановить поставки электроэнергии Украине

Прекращение снабжения электроэнергией Словакией и Венгрией будет противоречить правилам Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E) и может стать причиной санкций в отношении этих стран. Об этом в комментариях рассказали эксперты, опрошенные Delo.ua.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев указывает на то, что оператор системы передачи Словакии, а также энергетический рынок не подконтрольны правительству этой страны, словацкий премьер-министр Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан не могут заставить энергокомпании ограничить поставки электроэнергии в Украину.

"Есть правила безопасности поставки электрической энергии — такие же, как и правила безопасности поставки газа. Они были разработаны так, чтобы ни одно национальное правительство не смогло вмешаться в деятельность этих сетей. Иначе это угрожало бы безопасности всех, кого объединяют эти сети. Все выставляли бы свои условия, и никакой синхронизации в пределах Европы не могло бы быть. и единственные правила торговли", - говорит Рябцев.

С ним согласен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, который отмечает, что правительства европейских стран не оказывают политического влияния на оператора системы передачи, подчиняющегося регламентам ENTSO-E. У Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС, а компания "Укрэнерг" также является членом ENTSO-E.

"Это международная европейская сеть системных операторов, они не подконтрольны политическим решениям. Если бы такое решение было принято, это стало бы нарушением правил Европейского Союза и повлекло бы санкции ЕС против этой страны", — отмечает Омельченко.

Оба эксперта убеждены, что угрозы Орбана и Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину пока являются лишь политическими заявлениями и шантажом, который будет сложно реализовать на практике.

Словакия угрожает прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если не возобновится транзит по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки российской нефти в его страну по нефтепроводу "Дружба".

Он подчеркнул, что Словакия с начала войны активно поддерживает Украину: на ее территории находится около 180 тысяч украинцев, оказывается гуманитарная помощь и проводятся совместные правительственные встречи.

Однако, по его словам, украинский президент остановил поставки газа, нанеся убытки €500 млн в год, а теперь прекратил поставки нефти, создав дополнительные финансовые и логистические трудности.

В случае невозобновления поставок нефти премьер пообещал поручить государственной компании SEPS прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, которая используется для стабилизации украинской энергосети. В январе 2026 года потребность в таких поставках была вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призвало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

Проблемы Венгрии и Словакии

27 января поставки нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины были прекращены. Причиной остановки стали масштабные повреждения украинской энергетической инфраструктуры, что сделало невозможным дальнейшую транспортировку сырья по этому маршруту.

16 февраля Венгрия и Словакия обратился в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод , ведь страны ищут замену нефтепровода "Дружба"

Однако 17 февраля стало известно, что в Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

Заметим, что 18 февраля Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновит его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба".