Хорватия отказала Венгрии и Словакии в транспортировке российской нефти

нефтяные резервуары
В Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

Как пишет Delo.ua, об этом написал министр экономики Хорватии Анте Шушняр в соцсети Х.

Готовы помочь с транзитом нефти, но не российской.

Шушняр отметил, что Хорватия готова помочь в решении проблем с транспортировкой нефти, пока это отвечает законодательству Европейского союза и условиям санкций США, ведь "никто не должен оставаться без горючего".

Министр экономики Хорватии подчеркнул, что трубопровод Adria готов к поставке нефти из других источников в страны ЕС, поэтому нет причин для продления потребления российской нефти.

"Баррель, купленный у России, может показаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора прекратить эту военную спекуляцию", — подчеркнул Шушняр.

Он также отреагировал на то, что ранее до закрытия трубопровода "Дружба" министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто жаловался на несовершенство трубопровода Adria и отсутствие пропускной способности. Венгрия тогда отклонила предложение Хорватии использовать трубопроводную систему Adrian в качестве альтернативы импорту российской нефти.

Будапешт критиковал идеюпоставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.

Хорватия отвергла эти беспокойства, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как Венгрии, так и Словакии.

Венгрия обратилась в Хорватию по поводу транзита российской нефти

Ранее Будапешт официально обратился в Загреб с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria. Соответствующее совместное письмо направили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министерша экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев с трубопроводными поставками", - написал Сиярто.

Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

О нефтепроводах

Нефтепровод "Дружба"   — это одна из самых больших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Трубопровод Adria   — это международный нефтепровод, соединяющий хорватский терминал «Омишаль» с системами в Венгрии и других странах Центральной Европы. Он рассматривается как ключевая альтернатива поставкам нефти через трубопровод "Дружба".

Автор:
Светлана Манько