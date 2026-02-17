Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транспортуванні російської нафти

У Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

Як пише Delo.ua, про це написав міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у соцмережі Х.

Готові допомогти з транзитом нафти, але не російської

Шушняр зауважив, що Хорватія готова допомогти у розв’язанні проблем із транспортуванням нафти, поки це відповідає законодавству Європейського союзу й умовам санкцій США, адже "ніхто не повинен залишатися без пального".

Міністр економіки Хорватії підкреслив, що трубопровід Adria готовий до постачання нафти з інших джерел до країн ЄС, тому немає причин для продовження споживання російської нафти.

"Барель, куплений у Росії, може здатися дешевшим для деяких країн, але допомагає фінансувати війну й напади на український народ. Настав час припинити цю військову спекуляцію", — наголосив Шушняр.

Він також відреагував на те, що раніше до закриття трубопроводу "Дружба", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто скаржився на недосконалість трубопроводу Adria й відсутність пропускної здатності. Угорщина тоді відхилила пропозицію Хорватії використовувати трубопровідну систему Adrian як альтернативу імпорту російської нафти.

Будапешт критикував ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.

Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

Угорщина звернулась до Хорватії щодо транзиту російської нафти

Раніше Будапешт офіційно звернувся до Загреба з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria. Відповідний спільний лист надіслали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв із трубопровідними поставками", - написав Сіярто.

Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Про нафтопроводи

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Трубопровід Adria — це міжнародний нафтопровід, що з'єднує хорватський термінал Омішаль із системами в Угорщині та інших країнах Центральної Європи. Він розглядається як ключова альтернатива постачанням нафти через трубопровід "Дружба".