США обговорять з Угорщиною та Словаччиною відмову від нафти та газу з Росії

Марко Рубіо
Марко Рубіо. Фото: x.com/marcorubio

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон обговорить з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.

Як пише Delo.ua, про це він сказав перед виїздом на Мюнхенську безпекову конференцію, передає пресслужба Держдепу.

Рубіо запитали, чи збирається він наполягати на тому, щоб Угорщина та Словаччина припинили купувати нафту та газ у Росії.

"Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити", - підкреслив держекретар США. 

Він зауважив, що не вдаватиметься у деталі того, що буде обговорюватись на зустрічах.

"Але понад усе, це країни, які дуже тісно співпрацюють з нами, дуже тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами. І це була б гарна нагода побачити їх та дві країни, в яких я ніколи не був", - додав Рубіо.

Він додав, що планується візит делегації США як до Угорщини, так і до Словаччини.

США вимагають від Угорщини припинити імпорт російської нафти

Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, вимагаючи від Будапешта відмовитися від російської нафти та знайти альтернативних постачальників енергоносіїв.

На відміну від багатьох своїх сусідів по Європейському Союзу, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить особисто президент США Дональд Трамп.

Він пояснив це тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту. 

Також Угорщина та Словаччина оскаржують в Європейському суді заборону імпорту російських енергоносіїв до ЄС, яка набула чинності 3 лютого.

Світлана Манько