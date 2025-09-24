Угорщина відповіла, чи відмовиться від російської нафти, якщо Трамп попросить особисто Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить особисто президент США Дональд Трамп.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Свою заяву Сіярто пояснив тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту.

"Ми нація, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби у нас був доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал СПГ на узбережжі, і ми могли б задіяти весь світовий ринок. Але це не так", – заявив угорський дипломат.

Bloomberg підкреслює, що ці заяви Сіярто підкреслюють неоднозначну позицію Угорщини через те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан має тісні звʼязки як з Трампом, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Заклики Трампа

Американський президент неодноразово закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси в Росії та повторив свою вимогу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, Дональд Трамп висловив упевненість, що міг би вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той припинив купувати російську нафту. "Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю", — сказав Трамп.

Що каже ЄС

Європейський Союз планує обмежити поставки російської нафти трубопроводом "Дружба", яким сировину постачають до Угорщини та Словаччини, щоб виконати вимогу Трампа щодо посилення санкцій проти Росії.

Словаччина та Угорщина вже заявили, що планують протистояти тиску Трампа з вимогою скоротити імпорт російської нафти та газу, доки Європейський Союз не знайде достатніх альтернативних джерел постачання.

Угорщина також відхилила альтернативний нафтопровід через Хорватію, посилаючись на високі тарифи та недостатню пропускну здатність.