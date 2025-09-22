ЄС хоче обмежити імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" для Угорщини і Словаччини – ЗМІ

Європейський Союз планує обмежити поставки нафти трубопроводом "Дружба", яким сировину постачають до Угорщини та Словаччини, щоб виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Торговельні заходи замість санкцій

Зазначається, що Європейська комісія зараз переглядає питання щодо імпорту російської нафти через цей трубопровід, який є основним шляхом постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Ці заходи не стосуються нового пакета санкцій, який Європейський Союз презентував 19 вересня.

На відміну від санкцій, для ухвалення яких потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС, торговельні заходи, такі як мита, потребують підтримки лише кваліфікованої більшості.

Це може стати одним із варіантів, якщо Угорщина і Словаччина не представлять плани відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Запровадження торговельних заходів проти "Дружби" дозволить ЄС виконати ключову вимогу Трампа для приєднання США до союзників у санкціях проти Росії.

Словаччина та Угорщина вже заявили, що планують протистояти тиску Трампа з вимогою скоротити імпорт російської нафти та газу, доки Європейський Союз не знайде достатніх альтернативних джерел постачання.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. Унаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей удар є обурливим та неприйнятним, звинувативши Брюссель та Київ у намаганні втягнути його країну у війну. Також він пригрозив українському керівництву, нагадавши, що з Угорщини надходить електроенергія до України.

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

22 серпня українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба".

Після ударів по нафтопроводу "Дружба" Словаччина попередила, що Україна ризикує недоотримати великий об’єм словацького дизеля.