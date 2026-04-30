Уряд розподілив дивіденди: скільки заплатять "Енергоатом", "Нафтогаз" і Ощадбанк

Кабінет міністрів затвердив нормативи відрахування дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Найбільші відрахування забезпечать підприємства енергетичного сектору, які залишаються ключовими донорами бюджету.

Скільки сплатять енергетичні компанії:

"Енергоатом" — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)

"Укргідроенерго" — 30% (6,285 млрд грн)

"Нафтогаз України" — 30% (970 млн грн)

"Оператор ГТС України" — 50% (4,218 млрд грн)

"Оператор ринку" — 75% (30,5 млн грн)

Частину прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, планують спрямувати на підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкодженої інфраструктури та інженерний захист об’єктів.

Інші державні компанії також забезпечать додаткові надходження:

"Українська оборонна промисловість" — 30% (1,048 млрд грн)

"Укренергомашини" — 75% (1,733 млн грн)

"Укрфінжитло" — 30% (2,062 млрд грн)

Окремо визначено дивідендну політику для державних банків, які залишаються важливим джерелом фінансування бюджету:

"ПриватБанк" — 20,4 млрд грн (70% прибутку)

"Ощадбанк" — 4,8 млрд грн (30%)

Рішення щодо рівня дивідендів ухвалювали з урахуванням фінансового стану компаній, їхніх інвестиційних потреб та завдань із відновлення економіки.

В уряді розраховують, що ці кошти підсилять фінансування оборони та соціальних видатків, а також забезпечать стабільність державних фінансів у 2026 році.

Зауважимо, цьогоріч банки сплачуватимуть 50% податку на прибуток. Така норма закріплена в оновленому Податковому кодексі (закон № 4698), який набув чинності після підписання наприкінці 2025 року.