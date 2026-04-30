- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд розподілив дивіденди: скільки заплатять "Енергоатом", "Нафтогаз" і Ощадбанк
Кабінет міністрів затвердив нормативи відрахування дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Найбільші відрахування забезпечать підприємства енергетичного сектору, які залишаються ключовими донорами бюджету.
Скільки сплатять енергетичні компанії:
- "Енергоатом" — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)
- "Укргідроенерго" — 30% (6,285 млрд грн)
- "Нафтогаз України" — 30% (970 млн грн)
- "Оператор ГТС України" — 50% (4,218 млрд грн)
- "Оператор ринку" — 75% (30,5 млн грн)
Частину прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, планують спрямувати на підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкодженої інфраструктури та інженерний захист об’єктів.
Інші державні компанії також забезпечать додаткові надходження:
- "Українська оборонна промисловість" — 30% (1,048 млрд грн)
- "Укренергомашини" — 75% (1,733 млн грн)
- "Укрфінжитло" — 30% (2,062 млрд грн)
Окремо визначено дивідендну політику для державних банків, які залишаються важливим джерелом фінансування бюджету:
- "ПриватБанк" — 20,4 млрд грн (70% прибутку)
- "Ощадбанк" — 4,8 млрд грн (30%)
Рішення щодо рівня дивідендів ухвалювали з урахуванням фінансового стану компаній, їхніх інвестиційних потреб та завдань із відновлення економіки.
В уряді розраховують, що ці кошти підсилять фінансування оборони та соціальних видатків, а також забезпечать стабільність державних фінансів у 2026 році.
Зауважимо, цьогоріч банки сплачуватимуть 50% податку на прибуток. Така норма закріплена в оновленому Податковому кодексі (закон № 4698), який набув чинності після підписання наприкінці 2025 року.