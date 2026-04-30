Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд розподілив дивіденди: скільки заплатять "Енергоатом", "Нафтогаз" і Ощадбанк

гривні
Уряд затвердив нормативи для держкомпаній

Кабінет міністрів затвердив нормативи відрахування дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. 

Найбільші відрахування забезпечать підприємства енергетичного сектору, які залишаються ключовими донорами бюджету.

Скільки сплатять енергетичні компанії:

  • "Енергоатом" — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)
  • "Укргідроенерго" — 30% (6,285 млрд грн)
  • "Нафтогаз України" — 30% (970 млн грн)
  • "Оператор ГТС України" — 50% (4,218 млрд грн)
  • "Оператор ринку" — 75% (30,5 млн грн)

Частину прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, планують спрямувати на підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкодженої інфраструктури та інженерний захист об’єктів.

Інші державні компанії також забезпечать додаткові надходження:

  • "Українська оборонна промисловість" — 30% (1,048 млрд грн)
  • "Укренергомашини" — 75% (1,733 млн грн)
  • "Укрфінжитло" — 30% (2,062 млрд грн)

Окремо визначено дивідендну політику для державних банків, які залишаються важливим джерелом фінансування бюджету:

  • "ПриватБанк" — 20,4 млрд грн (70% прибутку)
  • "Ощадбанк" — 4,8 млрд грн (30%)

Рішення щодо рівня дивідендів ухвалювали з урахуванням фінансового стану компаній, їхніх інвестиційних потреб та завдань із відновлення економіки.

В уряді розраховують, що ці кошти підсилять фінансування оборони та соціальних видатків, а також забезпечать стабільність державних фінансів у 2026 році.

Зауважимо, цьогоріч банки сплачуватимуть 50% податку на прибуток. Така норма закріплена в оновленому Податковому кодексі (закон № 4698), який набув чинності після підписання наприкінці 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко