Банки віддадуть половину прибутку державі у 2026 році: у ДПС роз’яснили особливості оподаткування

Податок на прибуток банків сягне 50% у 2026 році / Shutterstock

У 2026 році банки в Україні сплачуватимуть 50% податку на прибуток. Така норма закріплена в оновленому Податковому кодексі (закон № 4698), який набув чинності після підписання наприкінці 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Нова ставка у розмірі 50% застосовуватиметься у таких випадках:

  • До прибутку за звітні періоди 2026 року: Усі квартальні та річні звіти за цей рік розраховуватимуться за новою ставкою.
  • До виплати дивідендів: Авансові внески при виплаті дивідендів (згідно з п. 57.1-1 ст. 57 ПКУ) також підлягають оподаткуванню за ставкою 50%.

Важливою особливістю 2026 року є заборона на врахування збитків минулих років.

Протягом всього 2026 року банки не мають права зменшувати фінансовий результат на суму від’ємного значення попередніх звітних періодів.

Скористатися цим правом (включно зі збитками, отриманими безпосередньо у 2026 році) фінустанови зможуть лише з 2027 року.

Ставка для декларування податку на прибуток за 2025 рік залишається незмінною –  25 %. 

Оподаткування дивідендів, нарахованих за підсумками 2024 року, залежить виключно від фактичної дати їхньої виплати: якщо розрахунок із акціонерами відбувається протягом 2025 року, застосовується чинна на той момент ставка у розмірі 25 %, тоді як будь-які виплати, здійснені вже у 2026 році, підлягають оподаткуванню за новою підвищеною ставкою 50 %.  

Також у податковій підтвердили, що банки не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму  від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років лише у звітних періодах 2026 року (перший квартал, піврічччя, дев’ять місяців, рік).

Раніше повідомлялося, що українські банки мають достатній запас капіталу та виконують встановлені нормативи його достатності. За останній рік капітал банківської системи зріс на 22 млрд грн (або на 8%) і на початок 2026 року становить 290,8 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Бесараб