Банки отдадут половину прибыли государству в 2026 году: в ГНС разъяснили особенности налогообложения

гривна
Налог на прибыль банков достигнет 50% в 2026 году / Shutterstock

В 2026 году банки в Украине будут платить 50% налога на прибыль. Такая норма закреплена в обновленном Налоговом кодексе (закон № 4698), который вступил в силу после подписания в конце 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Новая ставка в размере 50% будет применяться в следующих случаях:

  • До прибыли за отчетные периоды 2026: Все квартальные и годовые отчеты за этот год будут рассчитываться по новой ставке.
  • К выплате дивидендов: Авансовые взносы при выплате дивидендов (согласно п. 57.1-1 ст. 57 НКУ) также подлежат налогообложению по ставке 50%.

Важной особенностью 2026 года является запрет на учет убытков прошлых лет .

В течение всего 2026 года банки не вправе уменьшать финансовый результат на сумму отрицательного значения предыдущих отчетных периодов.

Воспользоваться этим правом (включая убытки, полученные непосредственно в 2026 году) финучреждения смогут только с 2027 года .

Ставка для декларирования налога на прибыль за 2025 год остается неизменной   – 25 %.

Налогообложение дивидендов, начисленных по итогам 2024 года, зависит исключительно от фактической даты их выплаты: если расчет с акционерами происходит в течение 2025 года, применяется действующая на тот момент ставка в размере 25%, тогда как любые выплаты, осуществленные уже в 2026 году, подлежат 0 .

Также в налоговой подтвердили, что банки не уменьшают финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения объекта обложения прошлых налоговых (отчетных) лет только в отчетных периодах 2026 года (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год).

Ранее сообщалось, что у украинских банков достаточный запас капитала и выполняются установленные нормативы его достаточности. За последний год капитал банковской системы вырос на 22 млрд. грн. (или на 8%) и на начало 2026 года составляет 290,8 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб