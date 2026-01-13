Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,35

43,20

EUR

50,79

50,57

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк подтвердил устойчивость украинских банков: капитал финучреждений превысил 290 млрд грн

нбу
Банки Украины обладают достаточным запасом капитала и выполняют все нормативы. / НБУ

Украинские банки по состоянию имеют достаточный запас капитала и выполняют установленные нормативы его достаточности. За последний год капитал банковской системы вырос на 22 млрд грн (или на 8%) и на начало 2026 года составляет 290,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это тот самый "запасной фонд", который гарантирует, что банк сможет выплатить средства вкладчикам даже в случае непредвиденных затруднений.

Нормативы капитала

По данным Нацбанка, хотя банки начали выдавать значительно больше кредитов, что несколько снизило формальные показатели достаточности капитала, они все равно остаются намного выше минимально допустимых уровней:

  • 15,83% - норматив достаточности регулятивного капитала (при норме не менее 10%);
  • 15,54% - норматив достаточности основного капитала (при норме не менее 5,625%).
  • 5,54% - норматив достаточности капитала 1 уровня (при норме не менее 7,5%);

Экзамен на прочность сдан

В 2025 году банки впервые с начала полномасштабного вторжения прошли оценку устойчивости по стандартной довоенной процедуре. Результаты подтвердили: у системы достаточно ресурса, чтобы покрывать риски и продолжать кредитовать бизнес и население даже при худших сценариях.

"Лишь отдельные учреждения, для которых установлены повышенные необходимые уровни достаточности капитала, выполняют согласованные с НБУ программы реструктуризации", - отметили в НБУ.

Вызовы 2026 года

Однако 2026 принес новые вызовы. В частности повышение налога на прибыль банков до 50% несколько ограничит их возможности быстро наращивать операции. Но стратегическая цель остается неизменной – внедрение требований Европейского Союза.

Уже с начала 2027 года систему ждут изменения:

  • внедрение специальных "буферов капитала" для дополнительной защиты;
  • повышенные индивидуальные требования к капиталу (Pillar II);
  • полное соответствие переговорным позициям по вступлению в ЕС.

Национальный банк отмечает, что внедрение этих жестких правил будет происходить постепенно.

Напомним, с 1 января 2026 года для банков Украины были введены новые налоговые условия. Базовая ставка налога на прибыль установлена на уровне 50%, и эта же ставка применяется при налогообложении дивидендов.

Автор:
Татьяна Ковальчук