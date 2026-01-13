Нацбанк подтвердил устойчивость украинских банков: капитал финучреждений превысил 290 млрд грн

Украинские банки по состоянию имеют достаточный запас капитала и выполняют установленные нормативы его достаточности. За последний год капитал банковской системы вырос на 22 млрд грн (или на 8%) и на начало 2026 года составляет 290,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это тот самый "запасной фонд", который гарантирует, что банк сможет выплатить средства вкладчикам даже в случае непредвиденных затруднений.

Нормативы капитала

По данным Нацбанка, хотя банки начали выдавать значительно больше кредитов, что несколько снизило формальные показатели достаточности капитала, они все равно остаются намного выше минимально допустимых уровней:

15,83% - норматив достаточности регулятивного капитала (при норме не менее 10%);



15,54% - норматив достаточности основного капитала (при норме не менее 5,625%).

5,54% - норматив достаточности капитала 1 уровня (при норме не менее 7,5%);

Экзамен на прочность сдан

В 2025 году банки впервые с начала полномасштабного вторжения прошли оценку устойчивости по стандартной довоенной процедуре. Результаты подтвердили: у системы достаточно ресурса, чтобы покрывать риски и продолжать кредитовать бизнес и население даже при худших сценариях.

"Лишь отдельные учреждения, для которых установлены повышенные необходимые уровни достаточности капитала, выполняют согласованные с НБУ программы реструктуризации", - отметили в НБУ.

Вызовы 2026 года

Однако 2026 принес новые вызовы. В частности повышение налога на прибыль банков до 50% несколько ограничит их возможности быстро наращивать операции. Но стратегическая цель остается неизменной – внедрение требований Европейского Союза.

Уже с начала 2027 года систему ждут изменения:

внедрение специальных "буферов капитала" для дополнительной защиты;

повышенные индивидуальные требования к капиталу (Pillar II);

полное соответствие переговорным позициям по вступлению в ЕС.

Национальный банк отмечает, что внедрение этих жестких правил будет происходить постепенно.

Напомним, с 1 января 2026 года для банков Украины были введены новые налоговые условия. Базовая ставка налога на прибыль установлена на уровне 50%, и эта же ставка применяется при налогообложении дивидендов.