НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС

Национальный банк Украины системно внедряет ключевые требования к деятельности банков в соответствии с Базельскими стандартами и законодательством Европейского Союза. По результатам самооценки 2025 г., проведенной при поддержке международных партнеров, уровень эквивалентности украинского банковского регулирования европейским требованиям уже достиг 78%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В то же время, для вступления Украины в ЕС необходимо полностью имплементировать все действующие в Евросоюзе регуляторные требования. С этой целью НБУ разработал пошаговый план по внедрению дальнейших изменений в банковском надзоре и регулировании.

Ключевые этапы регуляторных изменений

В конце 2025 года уже были обновлены требования по контролю концентрации кредитного риска (LEX) и покрытие капиталом операционного риска. Также введены требования к раскрытию информации об управлении рисками в соответствии с Pillar III.

В первом полугодии 2026 года НБУ планирует снизить минимальные требования к достаточности капитала до действующего в ЕС уровня. Параллельно будет введено обязательное соблюдение банками буферов консервации капитала и буферов системной важности, а также требования к управлению риском третьих сторон.

Во втором полугодии 2026 года регулятор продолжит работу над внедрением подходов к управлению ESG-рисками, установит требования по соблюдению индивидуальных нормативов в рамках Pillar II и расширит перечень информации для раскрытия Pillar III.

В 2027 году ожидается учет инструментов секьюритизации в регуляторных нормативах после разработки и принятия соответствующего законодательства.

Следующим этапом, уже после завершения военного положения и вступления Украины в ЕС, станет имплементация Директивы по восстановлению и урегулированию банков (BRRD), а также внедрение более сложных методов расчета требований к капиталу.

Готовность банковского сектора

Банковский сектор демонстрирует готовность к планируемым изменениям. Оценка устойчивости 2025 подтвердила наличие достаточного запаса прочности в системе и способность банков сохранять стабильность даже при неблагоприятных сценариев.

Кроме того, банки обеспечили непрерывность ключевых процессов, что позволяет проводить дальнейшую трансформацию сектора практически незаметно для клиентов.

Ранее НБУ отмечал, что мины касаются расчета риска корректировки кредитной оценки (CVA), расширения перечня предоставлятелей обеспечения для снижения кредитных рисков и отмены устаревших нормативов ликвидности в пользу современных европейских подходов