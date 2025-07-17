НБУ готовится к официальной оценке эквивалентности банковского регулирования нормам ЕС

Национальный банк Украины в течение года планирует выйти на этап официальной оценки эквивалентности регулирования банковской системы стандартам Европейского Союза. Оценка эквивалентности проводится Европейским органом по банковскому надзору (EBA) и утверждается Еврокомиссией. По состоянию на сегодняшний день более 20 стран уже получили такое признание.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет о финансовой стабильности.

В Украине продолжается самооценка эквивалентности с участием экспертов ЕБРР и компании PWC, которая показала соответствие на уровне 77%. Первые шаги по приближению к европейским нормам были сделаны еще с началом банковской реформы в 2015 году. Несмотря на препятствия пандемии и полномасштабной войны, процесс адаптации существенно продвинулся вперед.

В Украине уже имплементирован ряд европейских требований: по структуре регулятивного капитала банков, рисков, нормативов ликвидности, левериджа, корпоративного управления и систем управления рисками.

Впрочем, ряд положений нуждается в доработке. Среди них законодательство о секьюритизации, капитальные инструменты для урегулирования, регулирование системно важных банков, механизмы формирования буферов капитала и раскрытие рисков по требованиям Pillar III.

Ожидается, что официальный план действий будет согласован в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Полная гармонизация может продолжаться даже после обретения членства. Промежуточная цель – устранение барьеров для европейских банков на украинском рынке.

Отмечается, что одним из ключевых преимуществ будущего признания эквивалентности станет возможность для банков ЕС учитывать инвестиции своих дочерних структур в ценные бумаги с нулевым риском, что повысит их кредитный потенциал.

НБУ также утвердил Белую книгу по управлению экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками в финансовом секторе. Документ разработан для гармонизации украинского финрегулирования с европейскими стандартами в рамках Европейского зеленого курса.