НБУ готується до офіційної оцінки еквівалентності банківського регулювання нормам ЄС

Національний банк України протягом року планує вийти на етап офіційної оцінки еквівалентності регулювання банківської системи до стандартів Європейського Союзу. Оцінювання еквівалентності проводиться Європейським органом з банківського нагляду (EBA) та затверджується Єврокомісією. Станом на сьогодні понад 20 країн уже отримали таке визнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт про фінансову стабільність.

Наразі в Україні триває самооцінка еквівалентності за участю експертів ЄБРР та компанії PWC, яка показала відповідність на рівні 77%. Перші кроки до наближення до європейських норм були зроблені ще з початком банківської реформи у 2015 році. Попри перешкоди у вигляді пандемії та повномасштабної війни, процес адаптації суттєво просунувся вперед.

В Україні вже імплементовано низку європейських вимог: щодо структури регулятивного капіталу банків, ризиків, нормативів ліквідності, левериджу, корпоративного управління та систем управління ризиками.

Утім, низка положень потребує доопрацювання. Серед них — законодавство про сек’юритизацію, капітальні інструменти для врегулювання, регулювання системно важливих банків, механізми формування буферів капіталу та розкриття ризиків за вимогами Pillar III.

Очікується, що офіційний план дій буде узгоджено в межах переговорів про вступ України до ЄС. Повна гармонізація може продовжуватися навіть після набуття членства. Проміжною метою є усунення бар’єрів для європейських банків на українському ринку.

Зазначається, що однією з ключових переваг майбутнього визнання еквівалентності стане можливість для банків ЄС враховувати інвестиції своїх українських дочірніх структур у цінні папери з нульовим ризиком, що підвищить їхній кредитний потенціал.

Додамо, НБУ також затвердив Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі. Документ розроблено для гармонізації українського фінрегулювання з європейськими стандартами у межах Європейського зеленого курсу.