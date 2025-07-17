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НБУ готується до офіційної оцінки еквівалентності банківського регулювання нормам ЄС

НБУ
НБУ готується до оцінки банківського регулювання за стандартами ЄС / НБУ

Національний банк України протягом року планує вийти на етап офіційної оцінки еквівалентності регулювання банківської системи до стандартів Європейського Союзу. Оцінювання еквівалентності проводиться Європейським органом з банківського нагляду (EBA) та затверджується Єврокомісією. Станом на сьогодні понад 20 країн уже отримали таке визнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт про фінансову стабільність.

Наразі в Україні триває самооцінка еквівалентності за участю експертів ЄБРР та компанії PWC, яка показала відповідність на рівні 77%. Перші кроки до наближення до європейських норм були зроблені ще з початком банківської реформи у 2015 році. Попри перешкоди у вигляді пандемії та повномасштабної війни, процес адаптації суттєво просунувся вперед.

Фото 2 — НБУ готується до офіційної оцінки еквівалентності банківського регулювання нормам ЄС

В Україні вже імплементовано низку європейських вимог: щодо структури регулятивного капіталу банків, ризиків, нормативів ліквідності, левериджу, корпоративного управління та систем управління ризиками.

Утім, низка положень потребує доопрацювання. Серед них — законодавство про сек’юритизацію, капітальні інструменти для врегулювання, регулювання системно важливих банків, механізми формування буферів капіталу та розкриття ризиків за вимогами Pillar III.

Очікується, що офіційний план дій буде узгоджено в межах переговорів про вступ України до ЄС. Повна гармонізація може продовжуватися навіть після набуття членства. Проміжною метою є усунення бар’єрів для європейських банків на українському ринку.

Зазначається, що однією з ключових переваг майбутнього визнання еквівалентності стане можливість для банків ЄС враховувати інвестиції своїх українських дочірніх структур у цінні папери з нульовим ризиком, що підвищить їхній кредитний потенціал.

Додамо, НБУ також затвердив Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі. Документ розроблено для гармонізації українського фінрегулювання з європейськими стандартами у межах Європейського зеленого курсу.

Автор:
Тетяна Гойденко