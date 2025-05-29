В майбутньому Україна може змінити курсоутворювальну валюту з долара на євро – НБУ

У певний момент після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту – з долара на євро.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю заступника голови правління НБУ Сергія Ніколайчука для видання Forbes.ua.

Чи відмовиться Україна від долара на користь євро

За словами заступника голови правління НБУ, наразі долар США є курсоутворювальною валютою для центробанка. Більшість показників, якими оперує НБУ, обліковуються в доларах.

"Але наше майбутнє – членство в Євросоюзі. Набуваючи його ми зобов’язуємось у ще більш далекому майбутньому перейти на євро. Коли ми будемо в ЄС, звичайно, основні наші показники зовнішнього сектора обліковуватимуться в євро", – запевняє Ніколайчук.

У певний момент часу після набуття членства в Євросоюзі Україна повинна буде змінити курсоутворювальну валюту – з долара на євро. Наразі спеціалісти НБУ вивчають це питання, аналізуючи потенційні "плюси та мінуси" подібного рішення.

"Але в короткостроковій перспективі таке питання не стоїть", – говорить заступник голови правління НБУ.

Чи відмовит ь ся Україна від гривні на користь євро

За словами Сергія Ніколайчука, під час вступу в Євросоюз країни беруть на себе зобов’язання перейти на євро у певній часовій перспективі. Але багато країн ЄС досі вважають доцільним мати власні валюти і доволі категоричні в цьому.

"Це буде дуже-дуже далекий шлях. За 10–15 років ми тільки оцінюватимемо, наскільки готові і наскільки нам це потрібно", – каже заступник голови правління НБУ.

Нагадаємо, раніше Delo.ua писало про те, що на тлі глобального ослаблення курсу долара США щодо основних світових валют – українці не поспішають виходити з доларових заощаджень на користь євро чи гривні.

Також видання писало про те, що Національний банк України розглядає можливість поступового переходу на євро у валютних інтервенціях. Наразі основною валютою для таких операцій залишається долар США, а потенційні зміни розглядаються у довгостроковій перспективі.