НБУ розглядає можливість переходу на євро для валютних інтервенцій

Національний банк України розглядає можливість поступового переходу на євро у валютних інтервенціях. Наразі основною валютою для таких операцій залишається долар США, а потенційні зміни розглядаються у довгостроковій перспективі.

Про це наголосив заступник НБУ Юрій Гелетей під час пресбрифінгу, інформує Інтерфакс-Україна.

Нацбанк обговорює валютну заміну

Як зазначають у Нацбанку, враховуючи курс на євроінтеграцію, суттєву підтримку з боку європейських партнерів у сфері безпеки, а також можливу фрагментацію глобальної торгівлі, регулятор посилено аналізує валютні тренди.

Особливу увагу приділено євро — з огляду на роль ЄС як головного торговельного партнера України.

Гелетій підкреслив, що наразі Україна здійснює валютні інтервенції в доларах США, оскільки саме ця валюта є основною для курсової прив’язки.

Національний банк уважно стежить за ситуацією на міжнародних ринках, оцінюючи її вплив на стратегію управління золотовалютними резервами. У разі потреби регулятор готовий переглянути їхню структуру, в якій наразі домінують активи, номіновані в доларах США.

"Структура резервів і їх зміна – це скоріше технічна вправа. Якщо ми бачимо необхідність це зробити, ми це зробимо", — зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк з 31 березня відмовився від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.