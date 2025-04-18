Курс валют на 18 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні знижується щодо долара США, а євро знову коштує 47 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.04.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,38 грн (+16 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,00 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,00 грн (+10 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,05/41,15 грн Євро 46,80/47,05 грн Злотий 10,75/10,90 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,15 46,60/47,30 Ощадбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10 ПУМБ 41,10/41,50 46,55/47,55 10,90/11,20 Укргазбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10 Райффайзен 40,90/41,55 46,40/47,30

Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.