- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 18 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні знижується щодо долара США, а євро знову коштує 47 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.04.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,38 грн (+16 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,00 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,00 грн (+10 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,05/41,15 грн
|Євро
|46,80/47,05 грн
|Злотий
|10,75/10,90 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,15
|46,60/47,30
|Ощадбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|ПУМБ
|41,10/41,50
|46,55/47,55
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,40/47,30
Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.