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Курс валют на 18 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны снижается по отношению к доллару США, а евро снова стоит 47 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.04.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн (+16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,00 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн (+10 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,05/41,15 грн
|Евро
|46,80/47,05 грн
|Злотый
|10,75/10,90 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,15
|46,60/47,30
|Ощадбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|ПУМБ
|41,10/41,50
|46,55/47,55
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,40/47,30
Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.