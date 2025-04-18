Курс валют на 18 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны снижается по отношению к доллару США, а евро снова стоит 47 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.04.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (+16 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,00 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,00 грн (+10 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,05/41,15 грн Евро 46,80/47,05 грн Злотый 10,75/10,90 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,15 46,60/47,30 Ощадбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10 ПУМБ 41,10/41,50 46,55/47,55 10,90/11,20 Укргазбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10 Райффайзен 40,90/41,55 46,40/47,30

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.