Гривна не уступает доллару, но проигрывает евро. Что будет с валютным рынком до конца апреля?

Пока гривна укрепляется по отношению к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке в 47 гривен.

Валютный курс по-прежнему держится ниже уровня 42 грн/долл. Хотя эксперты ожидали, что в апреле вновь начнет набирать обороты девальвационный тренд, теперь они пересматривают свои прогнозы в более позитивном направлении.

В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и на межбанковском рынке пока не растет. А Национальный банк к апрелю нарастил международные резервы до 42,4 млрд долл., что позволит ему гасить при необходимости всплески курса.

Евро перехватывает инициативу

Наличный курс с конца февраля ни разу не поднимался выше 41,8 грн/долл. А с начала апреля он даже несколько раз опускался ниже 41 грн/долл. Официальный курс при этом уверенно держится в диапазоне 41-41,4 грн/долл.

"Основной причиной существенного укрепления гривны кроме сезонно низкого спроса на валюту стало ослабление доллара на мировых рынках. Кроме того, ухудшение позиций доллара при укреплении евро способствовало дальнейшему снижению дисбаланса на наличном валютном рынке", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Он также уточняет, что в условиях общей глобальной турбулентности НБУ в большей степени сохраняет свой ориентир на курс евро. Это усиливает давление на доллар и приводит к укреплению гривны по отношению к американской валюте, но влечет за собой ослабление гривны к евро.

Действительно: пока доллар дешевеет, евро в Украине, напротив, дорожает. С 1 по 11 апреля эта валютная пара на наличном рынке выросла с 44,4-45 грн/евро до 46,2-47,4 грн/евро. Официальный курс повысился с 44,6 грн/евро до 46,9 грн/евро. И не исключено, что это еще не предел.

На мировом рынке, к слову, курс евро к доллару и вовсе достиг максимального с 2022 года значения – около 1,136 EUR/USD.

Курс евро к доллару на мировом рынке

По данным Investing

Внутренняя конъюнктура на валютном рынке тоже на стороне гривны – новый всплеск спроса не наблюдается. "Ослабление доллара и курсовая неопределенность способствовали дальнейшему росту продаж валюты со стороны населения, при этом покупка валюты остается на стабильном уровне", – говорит Григорий Кукуруза.

На межбанке среднедневной спрос в апреле на валюту находится на уровне около 280 млн долл., а предложение – вблизи 240 млн долл. То есть, дефицит не более 40 млн долл. в сутки.

Благодаря этому НБУ тратит на интервенции значительно меньше средств. С 31 марта по 4 апреля продажа валюты из резервов составила 392 млн долл. , а 7-11 апреля – 536 млн долл.

Стабильности меньше, непредсказуемости ­­– больше

Ближайшие недели, очевидно, пройдут в условиях неопределенности на рынке. По мнению Григория Кукурузы, курсовые колебания могут быть в более широких пределах, чем обычно – от 40,8 до 41,8 грн/долл.

Но о росте курса до 43 грн/долл. говорить точно преждевременно.

После 6 млрд долл. международного финансирования, которые поступили в марте, за апрель Украина суммарно получит от иностранных партнеров еще порядка 5 млрд долл., что усилит возможности НБУ по стабилизации рынка.

Также на 17 апреля запланировано заседание правления Нацбанка, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении учетной ставки , что вполне вероятно на фоне растущей инфляции.

Годовой уровень инфляции в марте составил 14,6% . Как считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в апреле темпы роста цен замедлятся, но общая тенденция переноса затрат производителей на конечных потребителей все еще сохраняется. "Причем фактор курса тоже повлиял на инфляцию, в основном через стоимость резко подорожавшего евро", – говорит Андрей Шевчишин.

Таким образом, пересмотр учетной ставки с текущих 15,5% до 16-16,5% выглядит вполне логичным шагом для того, чтобы попытаться прижать инфляцию и убрать ликвидность с валютного рынка, которая давит на курс гривны.