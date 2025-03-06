Что стоит за повышением НБУ учетной ставки до 15,5% и чего ждать дальше

Почему Национальный банк в очередной раз за последние месяцы повысил учетную ставку, как это повлияет на ставки по депозитам банков и стоимость кредитов для бизнеса и населения, станет ли государство больше платить по своим долгам и заработают ли банки на этом очередные миллиарды? Редакция Delo.ua искала ответы на эти вопросы.

Что произошло

В четверг, 6 марта, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. Учетная ставка – базовая величина, которую регулятор устанавливает для дальнейшего опосредованного влияния на валютный рынок и ценовую ситуацию в стране.

Нынешнее очередное повышение учетной ставки вызвано ростом потребительской инфляции, то есть ростом цен, темпами, которых не ожидал даже регулятор. Очень упрощенно механизм действия учетной ставки на цены в магазинах выглядит следующим образом: чем выше ставка, тем дороже украинские деньги для банков, а через них – для бизнеса и граждан. Только банки на этом начинают немного больше зарабатывать, а бизнес – терять на обслуживании дорогих кредитов, госбюджет тоже немного худеет за счет удорожания обслуживания долгов, а у населения просто становится меньше денег на руках. А там, где меньше денег, там цены не слишком растут. Вот такое опосредованное влияние на инфляцию.

Часть гривневой массы национальный банк убирает с рынка, точнее банки сами ему несут деньги под более высокие ставки. Так что "живой" гривны в обращении становится меньше. А это значит, что по отношению к иностранным валютам гривна чувствует себя неплохо. Вот так косвенно повышение учетной ставки усиливает курс гривны к иностранным валютам.

Но это еще не все. Поскольку у банков теперь есть возможность немного больше зарабатывать за счет вынужденной щедрости регулятора, они, скорее всего, начнут поднимать ставки по депозитам. Привлеченные таким образом дополнительные средства от населения и бизнеса банки смогут разместить в депозитные сертификаты НБУ, государственные облигации или выдать кредиты. И все это по ожидаемым более высоким ставкам.

Правда, в дополнение к более высоким расходам госбюджета на обслуживание внутренних долгов, потеряют на этом и потенциальные получатели кредитов, поскольку последние могут немного подорожать.

Почему это произошло

Если коротко – произошло это все из-за слишком высокой инфляции, которая еще летом 2024 года не превышала 4% в годовом исчислении, а в январе 2025-го достигла 12,9%. В обосновании решения о повышении учетной ставки НБУ заявляет: "Эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%. НБУ будет готов применить дополнительные монетарные средства в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий".

Последнее предложение означает, что это еще не конец, и если цены будут расти дальше, то Нацбанк продолжит поднимать ставки.

Примечательно, что последний раз НБУ повышал учетную ставку совсем недавно – 23 января. Тогда ставка была повышена до 14,5%. Регулятор рассчитывал, что этого будет достаточно для торможения инфляции и повышения депозитных ставок банками. Кстати, это очень важный нюанс – именно повышение депозитных ставок по гривневым вкладам стимулирует граждан и бизнес сберегать средства в национальной валюте, а значит, удерживает гривну от девальвации. Однако уже очевидно, что ставка в 14,5% в достаточной степени не сыграла. Следовательно Национальный банк поднимает ставки (а точнее – ставку).

Возвращаясь к инфляции. Национальный банк отмечает, что после январского рекорда инфляция продолжила расти в феврале. Ускорение потребительской инфляции было обусловлено прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и, в общем, соответствовали прогнозу НБУ. В то же время усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения достаточно высокого потребительского спроса. Как следствие, базовая инфляция (не учитывающая цены на продукты питания и топливо) стремительно ускорялась, опережая прогнозные оценки. Прежде всего, дорожают услуги.

Что будет дальше с инфляцией

В Национальном банке ожидают, что инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных факторов инфляции, она должна вернуться к замедлению во втором полугодии и снизиться до однозначного уровня в конце года. На горизонте политики инфляция должна снизиться до 5%, говорят в центробанке.

Будет способствовать снижению инфляции, в частности, тот факт, что для Украины сохраняется значительная финансовая поддержка международных партнеров. Так, страны G7 уже перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans – кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов. В конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными, уверяют в центробанке. Подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета (т.е. без "печати" денег), так и для поддержания должного уровня международных резервов. Это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий. То есть – косвенно удерживать от проседания курс гривны и цены в магазинах.

Что будет давить на цены и курс гривны

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, отмечают в Нацбанке. Война продолжается. Российская агрессия и далее обуславливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.

В то же время, геополитическая неопределенность увеличилась. Это усугубляет риски, вызванные российской агрессией, в частности:

возникновение дополнительных бюджетных нужд прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;

углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Кроме того, усилились риски менее благоприятных, чем ожидается сейчас, внешнеэкономических тенденций, в частности, из-за дальнейшей геополитической поляризации стран и соответствующей фрагментации мировой торговли.

Однако могут реализовываться и положительные сценарии, уверяют в Нацбанке. Эти сценарии связаны, прежде всего, с усилением финансовой поддержки от партнеров (в том числе за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. Возможно дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической.

Смогут ли украинцы больше заработать на депозитах

В Национальном банке ожидают, что повышение процентных ставок усилит рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым вкладам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов.

Редакция Delo. ua спросила у представителей инвестиционно-банковского рынка: как нынешние изменения повлияют на привлекательность гривневых депозитов и доступность кредитов для населения и бизнеса.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив убежден: решением о повышении базовых ставок Нацбанк планирует дополнительно стимулировать банки повышать ставки по депозитам, ведь пока они не слишком отреагировали на повышение учетной ставки сразу на 1,5 п.п. в декабре-январе. Индекс ставок по депозитам (UIRD) остается без изменений, а среди банков нет финучреждений, кто бы заметно повысил ставки.

"После повышения учетной ставки до 15,5% и принятого решения об изменении операционного дизайна процентной политики НБУ, согласно которому с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам составит 19%, ставки по гривневым депозитам физических лиц могут вырасти до 16-17% годовых", — прогнозирует директор департамента розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрий Замотаев.

По словам эксперта, к началу апреля ситуация в сегменте гривневых депозитов будет максимально благоприятна для вкладчиков, ведь ставки по вкладам могут вырасти в среднем на 0,5-1 процентный пункт (п.п.).

Так, по его утверждению, средняя доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев может увеличиться до 11,5-12% годовых, вклады на срок от 9 месяцев до 1 года дадут средний доход в размере 12,5-13% годовых. В то же время, средняя доходность вкладов сроком 6-9 месяцев и от 1 года и выше может составить 15-16% (в отдельных случаях с учетом бонусных процентов к базовым ставкам максимальная доходность потенциально может достичь 17% годовых).

Вместе с тем, по мнению специалиста, рост доходности ультракоротких вкладов (3-6 месяцев) вряд ли способен "догнать" инфляцию, которая к июню-июлю составит 13-15% в годовом исчислении. В то же время явно интересными для потенциальных вкладчиков могут стать вклады на срок 6-9 месяцев, а также от 1 года.

"Ставки по вкладам от 6 до 9 месяцев и от 1 года и дольше почти выровнялись, что позволяет гражданам, которые решатся на размещение средств, выбирать между этими депозитными программами. Но в стратегическом плане интереснее именно долгосрочные вклады. Ведь с учетом налоговых взысканий и прогнозируемого снижения инфляции до 8-9 % во втором полугодии, клиенты будут иметь возможность получить пассивную прибыль в размере до 4%, а иногда до 5%", — отметил банкир.

Эксперт прогнозирует, что во второй половине года, опираясь на экономические показатели, прежде всего на уровень инфляции и ситуацию на валютном рынке, Нацбанк может пойти на постепенное снижение учетной ставки до уровня 14-14,5%, что сразу отразится на доходности гривневых вкладов. Именно поэтому он ожидает, что в ближайшие месяцы ставки доходности по гривневым вкладам будут самыми высокими, а к концу года они могут снизиться на 0,5-1 п.п.

"В течение марта-апреля в сегменте гривневых вкладов может наблюдаться существенное оживление потенциальных вкладчиков. Собственно граждане могут воспользоваться удобной возможностью не только сохранить средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль. По нашим ожиданиям, в ближайшие недели по сравнению с началом года прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60-70%, будут размещать средства на вкладах сроком на 6-9 месяцев”, – подытожил Дмитрий Замотаев.

Что будет с кредитами

Что касается потенциального влияния решения Нацбанка о повышении ставок на уровень кредитования экономики, то здесь, убежден Михаил Демкив, вряд ли стоит ожидать заметного влияния на объемы кредитования, ведь они пока не велики. При этом стоимость значительной части кредитов субсидируется государством, в частности по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Изменения стоимости этих кредитов не ожидается.

Вместе с тем, ставки по рыночным кредитам могут вырасти. Что, конечно, не будет стимулировать спрос на такие займы среди бизнеса и населения.