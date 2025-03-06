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НБУ изменяет параметры операционного дизайна процентной политики: как это повлияет на сбережения в гривнах

Национальный банк Украины
Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Для усиления привлекательности сбережений в гривне Национальный банк Украины вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, с 4 апреля 2025 года:

  • спрэд между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 и. п.;
  • спрэд между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже возрастет на 1 и. п.;
  • расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

В регуляторе подчеркивают, что такие изменения усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне.

"Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения", — подчеркнули в НБУ.

Там ожидают, что это приведет к снижению рисков ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов.

Напомним, в январе вместе с учетной ставкой на 1 и. п. повысились ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.

Отметим, что 6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 15,5% годовых.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте по ссылке.

Автор:
Светлана Манько