За два месяца 2025 года правительство привлекло от операций на аукционах по ОВГЗ более 56 млрд грн

По данным Депозитария Национального банка Украины, в течение двух месяцев 2025 года правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах 45,6 млрд грн и 255,0 млн дол. США (всего более 56 млрд грн).

Об этом сообщил НБУ.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 59,5 млрд грн и 353,3 млн дол. США.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 28 февраля 2025 г. Правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1,1 трлн грн, 8,6 млрд дол. США и 2,5 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направил 734,3 млрд грн, 9 млрд дол. США и 2,2 млрд. евро.

По данным НБУ, максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в феврале, составляла в гривне 16,95% годовых, в долларах США – 4,60% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в феврале не размещались.

В прошлом месяце были усилены возможности осуществления Минфином активных операций с целью повышения эффективности управления внутренним государственным долгом: Национальный банк обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на находящиеся в обращении ОВГЗ другого выпуска.

В Нацбанке отметили, что наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрированный банками – первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 марта 2025 г. он составлял:

103,3 млрд грн или 31,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

1,7 млрд. дол. США, или 62,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США;

353,0 млн. евро, или 62,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 марта 2025 составил 190,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 101,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 марта 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,9 раза.

Что такое ОВГЗ?

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов. Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов.

Напомним, 19 февраля Министерство финансов Украины провело первый аукцион по обмену ОВГЗ через электронную торговую систему (ЕТС) Bloomberg. В рамках аукциона участникам рынка было предложено обменять краткосрочные ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 на новые двухлетние облигации со сроком до 13 января 2027 года.