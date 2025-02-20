Опубликованы результаты дебютного аукциона по обмену ОВГЗ

Министерство финансов в среду, 19 февраля, провело первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа, по результатам которого удалось обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 года на новые облигации с погашением 13 января 2027 года.

Как свидетельствуют результаты проведения аукциона, дата уплаты процентов по новым облигациям – 16 июля 2025, 14 января и 15 июля 2026, а также 13 января 2027 года.

Общий объем выпуска облигаций по нарицательной стоимости составлял 770,5 млн грн, из которых было удовлетворено 432 млн грн. Номинальный уровень доходности – 16,61%.

Эмитенту зачислится 407 332 облигации на 438,79 млн. грн.

Напомним, проведение таких switch-операций – активных операций по управлению госдолгом – Кабмин предоставил в сентябре 2024 года в рамках имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024-2026 годы.

Такая возможность давно обсуждалась с участниками рынка и позволяет владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные облигации и облигации с коротким сроком до погашения на новые облигации, размещаемые на регулярных аукционах.

Напомним, в январе сообщалось, что Национальный банк расширяет список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. Это решение поможет банкам активно участвовать в аукционах Министерства финансов Украины для размещения ОВГЗ, что важно для финансирования бюджета без выпуска новых денег.