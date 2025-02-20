Опубліковано результати дебютного аукціону з обміну ОВДП

Міністерство фінансів у середу, 19 лютого, провело перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики, за результатами якого вдалося обміняти ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року на нові облігації із погашенням 13 січня 2027 року.

Як свідчать результати проведення аукціону, дата сплати відсотків за новими облігаціями – 16 липня 2025 року, 14 січня та 15 липня 2026 року, а також 13 січня 2027 року.

Загальний обсяг випуску облігацій за номінальною вартістю складав 770,5 млн грн, з яких було задоволено 432 млн грн. Номінальний рівень дохідності – 16,61%.

Емітенту зарахується 407 332 облігації на 438,79 млн грн.

Нагадаємо, проведення таких switch-операцій – активних операцій з управління держборгом – Кабмін надав у вересні 2024 року в межах імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки.

Така можливість давно обговорювалося з учасниками ринку і дає можливість власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні облігації та облігації з коротким терміном до погашення на нові облігації, що розміщуються на регулярних аукціонах.

У січні повідомлялося, що Національний банк розширює список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Це рішення допоможе банкам активніше брати участь в аукціонах Міністерства фінансів України для розміщення ОВДП, що важливо для фінансування бюджету без випуску нових грошей.