В Украине стартует первый аукцион по обмену ОВГЗ: что известно

Министерство финансов Украины 19 февраля проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа ( ОВГЗ ) через электронную торговую систему (ЕТС) Bloomberg.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Министерство финансов Украины на основании постановления Кабинета Министров Украины от 31.01.2001г. № 80 "О размещении (эмиссии) облигаций внутренних государственных займов" и постановления Правления Национального банка Украины от 18.06.2003 года № 248 "Об утверждении Положения о порядке проведения операций, связанных с размещением и обменом облигаций внутреннего государственного займа" объявляет проведение аукциона через ЭТС (Bloomberg), который состоится 19 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

В рамках аукциона участникам рынка предлагают обменять краткосрочные ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 на новые двухлетние облигации со сроком до 13 января 2027 года. Минфин оценивает стоимость облигаций для обмена в 107,722% номинальной стоимости, что обеспечивает инвесторам дополнительный доход.

Выплата процентов по новым облигациям состоится в четыре этапа : 16 июля 2025 года, 14 января 2026 года, 15 июля 2026 года и 13 января 2027 года.

Что такое ОВГЗ?

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов. На доход с депозитов взимается 18% налога и 1,5% военного сбора, что снижает конечную доходность.

Напомним, государственный ПриватБанк планирует запуск мобильного приложения для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2025 году. Ранее в этом году банк уже снизил порог инвестирования в ОВГЗ до 1000 грн, что усилило его рыночные позиции и способствовало росту клиентских операций.