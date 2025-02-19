В Україні стартує перший аукціон з обміну ОВДП: що відомо

Міністерство фінансів України 19 лютого проведе перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через електронну торговельну систему (ЕТС) Bloomberg.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів України на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 80 "Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик" та постанови Правління Національного банку України від 18.06.2003 року № 248 "Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики" (зі змінами) оголошує проведення аукціону з обміну державних облігацій через ЕТС (Bloomberg), який відбудеться 19 лютого 2025 року", — йдеться у повідомленні.

У межах аукціону учасникам ринку пропонують обміняти короткострокові ОВДП із погашенням 26 лютого 2025 року на нові дворічні облігації з терміном до 13 січня 2027 року. Мінфін оцінює вартість облігацій для обміну у 107,722% від номінальної вартості, що забезпечує інвесторам додатковий дохід.

Виплата відсотків за новими облігаціями відбудеться у чотири етапи: 16 липня 2025 року, 14 січня 2026 року, 15 липня 2026 року та 13 січня 2027 року.

Що таке ОВДП?

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, що їх випускає Міністерство фінансів України для залучення додаткових коштів на потреби держави. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їхнього продажу, спрямовуються насамперед на забезпечення армії, зокрема на закупівлю зброї, медикаментів, техніки та інших необхідних ресурсів.

Перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується, що дозволяє отримати повний відсоток доходу, зазначений у договорі, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів стягується 18% податку та 1,5% військового збору, що знижує кінцеву дохідність.

Нагадаємо, державний ПриватБанк планує запуск мобільного додатка для купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2025 році. Раніше цього року банк вже знизив поріг інвестування в ОВДП до 1000 грн, що посилило його ринкові позиції та сприяло зростанню клієнтських операцій.