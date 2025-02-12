Новий мобільний застосунок ПриватБанку для купівлі ОВДП з’явиться у 2025 році

Державний ПриватБанк планує запуск мобільного додатка для купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2025 році. Раніше цього року банк вже знизив поріг інвестування в ОВДП до 1000 грн, що посилило його ринкові позиції та сприяло зростанню клієнтських операцій.

Про це повідомила заступниця голови правління банку Лариса Чернишова, інформує Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ПриватБанк активно працює над мобільною версією сервісу для інвестицій у державні цінні папери.

Чернишова підкреслила, що вдосконалення клієнтського досвіду є ключовим напрямом розвитку банку у 2025 році.

"Це стосується збільшення кількості транзакцій, клієнтів, портфелів і доходів", – додала вона.

За її словами, у 2024 році кількість приватних клієнтів банку скоротилася з 18,35 млн до 18,32 млн, тоді як кількість бізнес-клієнтів зросла з 0,88 тис. до 0,91 тис.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, що їх випускає Міністерство фінансів України для залучення додаткових коштів на потреби держави. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їхнього продажу, спрямовуються насамперед на забезпечення армії, зокрема на закупівлю зброї, медикаментів, техніки та інших необхідних ресурсів.

Перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується, що дозволяє отримати повний відсоток доходу, зазначений у договорі, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів стягується 18% податку та 1,5% військового збору, що знижує кінцеву дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого. Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%.

Нагадаємо, через "Приват24" можна не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online.

Фінансові показники банку

За результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.

Нагадаємо, ПриватБанк очолив у 2024 році рейтинг первинних дилерів Мінфіну на ринку ОВДП. Станом на початок грудня 2024 року у власності ПриватБанку були ОВДП на 330,8 млрд грн, тоді як роком раніше – на 255,7 млрд грн.

Нові продукти фінустанови

У ПриватБанку зазначають, що у 2024 році фінустанова зберегла стабільний розвиток, приділяючи особливу увагу зміцненню культури клієнтоорієнтованості.

Банк оперативно реагував на зміни зовнішнього середовища, адаптувався до потреб клієнтів та підтримував урядові ініціативи, спрямовані на допомогу населенню й бізнесу в Україні.

ПриватБанк не лише розвивав існуючі кредитні програми для населення, малого та середнього бізнесу, корпоративних клієнтів, а також додатково зосередився на підтримці енергонезалежності, продовольчої безпеки, експортних галузей. Зокрема, одним із перших підтримав державні ініціативи з кредитування альтернативної генерації та доєднався до програми "Національний кешбек", що сприяє попиту на вітчизняні товари.

Крім того, банк покращив наявні продукти та розробив низку нових інноваційних рішень, зокрема: "Конверти", програму лояльності "Привіт" та додаток "Термінал", який спрощує та здешевлює процес торгового еквайрингу.