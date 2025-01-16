Через смартфони та застосунок “Термінал” оплачують 1 млрд грн покупок щомісяця

Українці все активніше сплачують за товари та послуги через банківський сервіс мобільного еквайрингу “Термінал” ПриватБанку, який дозволяє підприємцям використовувати у якості POS-терміналу власний смартфон.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що лише у грудні 2024 року українці оплатили через смартфони торговців та застосунок “Термінал” понад 2,2 млн покупок на суму 1,04 млрд грн.

Крім того, минулого року кількість підприємців - активних користувачів сервісу збільшилася вдвічі до 28 тисяч, а мобільний еквайринг із застосунком “Термінал” став невід’ємною частиною бізнесу для продавців на ринках, в магазинах одягу у великих торгових центрах, продавців товарів для дому, а також для офіціантів у закладах харчування.

Як наголошують у ПриватБанку, якщо у підприємця є iPhone чи Android смартфон з NFC, його за декілька хвилин можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити застосунок “Термінал, пройти швидку реєстрацію та приймати до оплати картки будь-яких банків. До того ж застосунок оснащений функцією фіскалізації готівкових та безготівкових операцій ПРРО “Каса”.

Про застосунок "Термінал"

Наприкінці жовтня 2023 року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової. Як це робити зі смартфону – продемонстровано на відео.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.