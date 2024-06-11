ПриватБанк відкрив можливість інтеграції "Терміналу" до сторонніх застосунків та програмних рішень

ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок “Термінал” до інших застосунків та програмних рішень.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренко, застосунок "Термінал", що дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону, на сьогодні найкраще рішення на ринку та єдине, що працює з обома операційними системами Android та iOS.

Відтепер найкращі цифрові сервіси будуть ще доступнішими будь якому бізнесу в Україні.

Зазначається, що простий та зручний спосіб приймати безготівкові платежі дозволить розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та економити ресурси на розробці власних програмних рішень.

Інтеграція мобільного застосунку Термінал буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібен функціонал безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця.

Про те, як інтегрувати термінал у застосунок чи програмний комплекс, за посиланням.

Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном

Застосунок "Термінал" від ПриватБанку дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone.

Наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу. На сьогодні, ПриватБанк - єдиний банк в Україні, який має застосунок для iPhone.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).