Продавці підакцизних товарів отримують понад 36 тисяч грн середньої зарплати - ДПС

Станом на 1 жовтня 2026 року середня заробітна плата у ліцензіатів, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, зросла на 26,7% порівняно з жовтнем минулого року та досягла 36 593,23 грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр ДПС.

Податкова служба зафіксувала суттєве зменшення кількості порушників вимог щодо оплати праці.

Число підприємств, які не забезпечували мінімальний рівень зарплати, скоротилося на 93,3% — наразі таких суб'єктів господарювання залишилося 702, що на 9 908 менше, ніж торік.

Крім того, на 95% зменшилася кількість ліцензіатів, у яких чисельність офіційно працевлаштованих працівників була меншою за кількість торгових точок. Станом на початок жовтня таких об'єктів зафіксовано лише 148, що на 2 616 менше за торішній показник.

Втрата ліцензій та штрафи за порушення

У ДПС зазначають, що позитивних результатів вдалося досягти завдяки роз'яснювальній роботі, а також проведенню фактичних перевірок. За результатами останніх податківці припинили дію 4 775 ліцензій через недотримання вимог щодо мінімальної оплати праці протягом трьох місяців поспіль.

Під час перевірок контролюючі органи виявляють й інші порушення у сфері обігу підакцизних товарів.

Зокрема, йдеться про торгівлю без марок акцизного податку або з підробленими марками, порушення встановлених цін, невидачу фіскальних чеків та незастосування РРО або ПРРО. За цими фактами до суб'єктів господарювання вже застосовано фінансові санкції на загальну суму 51,7 млн гривень.

Довідка

Згідно із Законом України № 3817-IX, для роздрібних продавців алкоголю, тютюну, рідин для електронних сигарет і пального встановлено законодавчі вимоги щодо мінімальної заробітної плати.

У межах обласних центрів та в радіусі 50 км від них вона має становити не менше двох мінімальних зарплат, а на решті територій для магазинів площею менше ніж 500 кв. м — не менше 1,5 мінімальної зарплати. Порушення цих норм протягом трьох місяців є підставою для анулювання ліцензії.

Нагадаємо, 4 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що запуск "еАкцизу" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації. З 1 листопада 2026 року цифрова марка стане обов’язковою для всіх виробників, імпортерів та продавців.