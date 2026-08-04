Запуск системи "еАкциз" можуть знову відтермінувати: Гетманцев назвав причину

Запуск державної системи електронної акцизної марки "еАкциз" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Запуск "еАкцизу" можуть перенести

"Ми відчуваємо, що Мінцифри не зможе зробити це 1-го листопада... Ми, безперечно, не будемо підставляти бізнес і бюджет, і, напевно, нам доведеться переносити це все", – наголосив він.

За словами Гетманцева, саме Міністерство цифрової трансформації ініціювало перенесення термінів запуску системи на 1 листопада та визначало графік її впровадження. Водночас під час зустрічей із представниками бізнесу з'ясувалося, що програмне забезпечення для тестування досі надано не в повному обсязі, а окремі його модулі працюють із технічними недоліками.

Очільник профільного парламентського комітету додав, що народні депутати очікують від оновленої команди Мінцифри чіткого плану дій і конкретних пропозицій щодо остаточних термінів повноцінного запуску системи «еАкциз».

Про "еАкциз"

Система забезпечить повний життєвий цикл електронної акцизної марки - від її створення до обліку та контролю використання, а також інтегруватиметься через API з інформаційними системами державних органів і учасників ринку.

Станом на 1 липня 2026 року до системи вже приєдналися 434 найбільші учасники ринку. Крім того, з 14 липня триває бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку, яке має завершитися 11 жовтня.

Первісно запуск "еАкцизу" планувався раніше, однак наприкінці 2025 року Верховна Рада відтермінувала його на 10 місяців. Причинами стали технічна неготовність системи та звернення бізнесу, який просив надати більше часу для підготовки до її впровадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в разі збоїв або зупинки роботи системи “е-Акциз” втрати державного бюджету можуть сягати близько 500 млн грн щодня.