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Уряд пропонує змінити правила для іноземних добровольців

ЗСУ
Уряд посилив захист іноземних бійців / Міноборони / Міноборони

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, покликаний посилити правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті України. 

  Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Документ передбачає розширення прав для іноземних захисників після завершення військового контракту.

Зокрема, термін їхнього законного тимчасового проживання в Україні збільшать з трьох до шести місяців, аби вони мали більше часу для врегулювання свого правового статусу.

Крім того, період військової служби зараховуватиметься до обов'язкового п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Для осіб, які через загрозу життю або політичні переслідування не можуть отримати чи обміняти паспорт у країні походження, запровадять спеціальне посвідчення іноземця для виїзду за кордон.

Наразі урядовий законопроєкт передано на розгляд та схвалення до Верховної Ради.

Нагадаємо, в липні Кабмін затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили добровільне бажання долучитися до захисту України. Затверджена процедура чітко регламентує весь логістичний шлях добровольця, починаючи від поїздки в Україну і закінчуючи безпосереднім укладенням контракту на військову службу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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