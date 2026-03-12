Від операторів БпЛА до механіків: які військові професії обирають добровольці ЗСУ

Система рекрутингу до Сил оборони України дозволяє кандидатам обирати військову спеціальність, що відповідає їхнім навичкам. Це дає змогу використовувати цивільний досвід як базу для ефективної служби. У січні та лютому 2026 року найпопулярнішими напрямками стали 5 спеціальностей. Кожен третій доброволець обрав фах оператора БпЛА.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

1 . Оператори БпЛА

Цей фах обирає кожен третій кандидат (близько 33%). Робота передбачає керування безпілотниками для розвідки, коригування вогню та завдання ударів.

Підрозділи віддають перевагу кандидатам 18–45 років, які мають базові технічні навички, можуть зберігати уважність та концентрацію протягом тривалого часу.

2. Водії

На другому місці за популярністю — водії (приблизно 18%). Вони забезпечують логістику: перевезення особового складу, боєприпасів та евакуацію поранених.

На посади водія, водія-санітара, водія-механіка шукають кандидатів 18–50 років з посвідченням водія (категорії B, C, D або CE), базовим знанням техніки та фізичною витривалістю.

3. Фахівці РЕБ та РЕР

Оператори систем радіоелектронної боротьби, розвідки та зв’язку становлять 13% від загальної кількості рекрутів. Фахівці працюють над протидією ворожим технічним засобам.

До кандидатів на ці посади висувають такі вимоги: вік 18–45 років, технічне мислення, базові навички роботи з електронікою, готовність до навчання.

4. Командири підрозділів

Орієнтовно 7% добровольців обирають посади командирів відділень та взводів. Це робота, що пов’язана з управлінням особовим складом та відповідальністю за виконання завдань.

Зазвичай на ці посади шукають добровольців віком 21–45 років з лідерськими якостями, хорошою фізичною підготовкою. Віддають перевагу тим, хто має військовий досвід.

5. Майстри та технічні спеціалісти

Приблизно 6% кандидатів обирають обслуговування та ремонт озброєння і техніки. Ці спеціалісти забезпечують працездатність обладнання підрозділів.

На ці спеціальності переважно беруть добровольців віком 18–50 років з технічною освітою або відповідним досвідом, уважних та відповідальних.

Вибір спеціальності через рекрутингові центри дозволяє підрозділам отримувати вмотивованих фахівців, а добровольцям — максимально реалізувати свій потенціал у війську.

