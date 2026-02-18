В Україні створили симулятор для навчання операторів наземних роботів

В Україні розробили новий військовий симулятор “Фронтир”, призначений для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Система дозволяє відпрацьовувати управління у віртуальному середовищі, максимально наближеному до бойових умов.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dev.

25 км² віртуального поля бою та бойові сценарії

СКП "Фронтир" функціонує як відкрите віртуальне середовище площею 25 квадратних кілометрів. Тренувальна локація відтворює різні типи місцевості - від відкритих полів і лісових масивів до населених пунктів, інженерних та фортифікаційних об’єктів. Для відпрацювання окремих елементів підготовки передбачені спеціалізовані функціональні зони.

До симулятора вже інтегровано найпоширеніші моделі наземних роботизованих комплексів, що перебувають на озброєнні Сил оборони України, а також безпілотні літальні апарати типу DJI Mavic, які використовуються для супроводження операцій. Надалі розробники планують розширювати перелік доступної техніки.

Симулятор відтворює широкий спектр загроз і перешкод, з якими оператори можуть зіткнутися під час бойових дій, зокрема ризики втрати техніки. Для максимальної наближеності до реальних умов у системі реалізовано різноманітні ігрові механіки, а також можливість налаштовувати час доби - зокрема для тренування нічних операцій.

Багатокористувацький режим у поєднанні з редактором сценаріїв дає змогу підрозділам відпрацьовувати спільні дії та формувати власні тактичні моделі. Окрім цього, "Фронтир" інтегрується з програмним забезпеченням управління наземними роботизованими комплексами та з Mission Planner, що дозволяє планувати місії й контролювати їх виконання.

Під час розробки команда спирається на практичний бойовий досвід військових і вже працює над розширенням функціоналу. Серед запланованих можливостей - моделювання радіоелектронної обстановки, складних типів місцевості, зокрема заболочених ділянок і багнюки, імітація несправностей окремих вузлів техніки, а також зміна погодних умов і сезонів.

Де вже використовують?

Наразі систему вже впроваджено у п’яти навчальних центрах, трьох військових закладах вищої освіти - зокрема в Житомирський військовий інститут та Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації - а також у 30 окремих військових частинах.

Розробники повідомляють, що масштабування тренажерної системи триває, а її функціональні можливості надалі розширюватимуть з урахуванням практичних потреб бойових підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про плани Міноборони виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.