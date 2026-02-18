Запланована подія 2

В Украине создали симулятор для обучения операторов наземных роботов

Новый украинский симулятор готовит операторов НРК к боевым условиям

В Украине разработали новый военный симулятор "Фронтир", предназначенный для подготовки операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Система позволяет отрабатывать управление в виртуальной среде, максимально приближенной к боевым условиям.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.

25 км² виртуального поля боя и боевые сценарии

СКП "Фронтир" функционирует как открытая виртуальная среда площадью 25 квадратных километров. Тренировочная локация воспроизводит разные типы местности – от открытых полей и лесных массивов до населенных пунктов, инженерных и фортификационных объектов. Для отработки отдельных частей подготовки предусмотрены спец функциональные зоны.

В симулятор уже интегрированы наиболее распространенные модели наземных роботизированных комплексов, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, а также беспилотные летательные аппараты типа DJI Mavic, которые используются для сопровождения операций. В дальнейшем разработчики планируют расширять список доступной техники.

Симулятор воспроизводит широкий спектр угроз и помех, с которыми операторы могут столкнуться во время боевых действий, в частности, риски потери техники. Для максимальной приближенности к реальным условиям в системе реализовано разнообразные игровые механики, а также возможность настраивать время суток – в частности, для тренировки ночных операций.

Многопользовательский режим в сочетании с редактором сценариев позволяет подразделениям отрабатывать совместные действия и формировать свои тактические модели. Кроме того, "Фронтир" интегрируется с программным обеспечением управления наземными роботизированными комплексами и Mission Planner, что позволяет планировать миссии и контролировать их выполнение.

При разработке команда опирается на практический боевой опыт военных и работает над расширением функционала. Среди запланированных возможностей – моделирование радиоэлектронной обстановки, сложных типов местности, в частности, заболоченных участков и грязи, имитация неисправностей отдельных узлов техники, а также изменение погодных условий и сезонов.

Где уже используются?

В настоящее время система уже внедрена в пяти учебных центрах, трех военных заведениях высшего образования - в частности в Житомирский военный институт и Военный институт телекоммуникаций и информатизации - а также в 30 отдельных воинских частях.

Разработчики сообщают, что масштабирование тренажерной системы продолжается, а ее функциональные возможности будут в дальнейшем расширяться с учетом практических потребностей боевых подразделений.

Напомним, ранее сообщалось о планах Минобороны выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько